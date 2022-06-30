"Шурма - номер один среди пяти кандидатов" - УП сообщила о возможной смене премьер-министра

Заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма — первый претендент на замену действующему премьер-министру Денису Шмыгалю. Об этом говорится в статье "Украинской правды" "Кабмин мира и войны. Как Зеленский перерос свое правительство".

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Как отмечают журналисты, уже осенью Кабмин может ожидать переформатирование, а Шмыгаля — увольнение, так как действующее правительство "не успевает бежать за Зеленским". Среди нескольких вариантов замены номером один называют Ростислава Шурму.

"Первый — это заместитель председателя ОП Ростислав Шурма. Он, как и Шмыгаль, раньше работал на предприятиях олигарха Рината Ахметова. До работы в ОПУ был гендиректором завода "Запорожсталь"", — пишет "Украинская правда".

Напомним, что ранее это же издание называло Шурму неформальным лидером так называемой "группы либералов", куда помимо него входят также глава Министерства цифровой трансформации и вице-премьер Михаил Федоров, первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко и министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Кроме того, журналисты писали, что именно эта группа сейчас является опорой для президента и разрабатывает те визии, которые не способен генерировать Кабмин — в частности, конкретные планы реформы госуправления, перспективы восстановления Украины и прочие "глубинные вещи".

Отметим, что помимо Ростислава Шурмы возможными вариантами замены Дениса Шмыгаля в УП называют уже упомянутых Юлию Свириденко и Александра Кубракова, за которыми, как пишет СМИ, "не чувствуется настоящего лидерства". А также министра обороны Алексея Резникова и министра развития общин и территорий Алексея Чернышова. Последний, по словам источников СМИ, "очень хочет быть премьером", но не имеет "истории успеха".