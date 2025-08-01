Обыски у экс-заместителя руководителя ОП Шурмы в Германии: был запрос НАБУ, — Spiegel

В Германии состоялся обыск в доме Ростислава Шурмы, бывшего заместителя руководителя Офиса президента Украины. Следственные действия прошли при участии местных правоохранителей.

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В доме Ростислава Шурмы, который расположен в городе Штарнберг, 15 июля провели обыск баварские следователи. Поводом для этого стал запрос на правовую помощь от Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), сообщает немецкое издание Der Spiegel.

Через неделю после этого президент Владимир Зеленский публично раскритиковал НАБУ и САП и подписал закон, который ограничил независимость этих органов.

Ростислав Шурма отвечал в Офисе президента за экономический блок.

Что стало поводом для дела НАБУ

Напомним, в августе 2023 года журналисты Bihus.Info сообщили, что солнечные электростанции, расположенные на временно оккупированных территориях, которые частично принадлежат окружению Шурмы, получали оплату по "зеленому тарифу" до лета того же года.

Речь шла о компаниях "КД Энерджи 2" и "Возобновляемая энергия Запорожья", среди совладельцев которых — брат Шурмы Олег. Две другие фирмы — "Зеленая энергия Токмак" и "Грандпауэр" — связаны с Русланом Божко, которого считают близким к Шурме.

По данным журналистов, с июля 2022 года по июль 2023-го эти компании получили более 320 миллионов гривен от госпредприятия "Гарантированный покупатель".

Ростислав Шурма подтвердил, что его брат получал такие выплаты, но отметил, что это делали и другие компании.

Впоследствии "Укрэнерго" заявило, что Украина не осуществляет платежи СЭС на оккупированных территориях, а НАБУ начало расследование в отношении государственных выплат.

Источники УП указывают, что в 2024 году Госдепартамент США рассматривал возможность введения санкций против Шурмы из-за его влияния на экономику. Именно это, вероятно, стало причиной его отставки.

После этого Шурма вместе с семьей уехал в Германию. Его брат также покинул Украину после рождения третьего ребенка и фигурирует в этом деле.

Как писал Фокус, в сообщениях СМИ отмечалось, что бывший заместитель председателя ОП Шурма ориентировался на программу Оппоблока за 2019 год.

Еще в июне 2022 года сообщалось, что заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма был первым претендентом на замену действующему премьер-министру Денису Шмыгалю.