В своих реформах замглавы ОП Шурма ориентируется на программу Оппоблока за 2019 год, — СМИ

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Налоговая реформа "10-10-10", продвигаемая в течение прошлого года заместителем главы Офиса президента Ростиславом Шурмой, является видоизмененным пунктом программы партии "Оппозиционный блок" на выборах 2019 года, пишет издание Главком, передает Telegraf. В этой программе партия предлагала также выровнять ставки НДС, налога на доходы физлиц и налога на прибыль, но на уровне 12%.

Первыми на это обратили внимание авторы сообщества "Последний капиталист". Они также предположили, что Шурма может использовать и другие пункты этой программы под предлогом идей для реформ, отмечает издание.

Журналисты напоминают, что Шурма был шестым в списке "Оппоблока" на выборах 2019 года. "А что касается "Оппозиционного блока", мои экономические взгляды не изменились. … Я на практике очень четко понимаю, что нужно сделать, чтобы и маленький, и средний бизнес развивались, и крупные компании инвестировали в страну. А та или иная политическая партия это только инструмент продвижения своих экономических взглядов, не больше", – сказал Шурма в интервью Kyiv Post в апреле.

Следовательно, экономические "наработки" "Оппоблока" Шурма взял с собой на должность в Офис президента уже при новой власти, говорится в статье. Журналисты напоминают, что реформу неоднократнокритиковали в налоговом комитете парламента, в Нацбанке и в Минфине. Кроме того, снижение налогов напрямую противоречит требованиям МВФ. Также авторов неоднократно упрекали в отсутствие прозрачных расчетов относительно результатов внедрения "реформы". Их не предоставили до сих пор.

" Кажется, что ключевая причина, почему "уравниловка" не сработает, заключается в том, что это идея без "поправки" на войну, разработанная в интересах инвесторов "Опблока" (т.е. крупного олигархического бизнеса) и не имеющая ничего общего с экономическими реалиями сегодня ", — говорится в статье. В то же время в программе Опоблока "новой индустриализации" противопоставлялась "политика развала промышленного сектора, превращение Украины в сырьевой придаток" и "финансовый диктат МВФ", на который соглашалась предыдущая власть.

Среди других идей, на которые "подписался" Шурма — государственная поддержка ключевых отраслей промышленности, снижение тарифов на коммунальные услуги, "проведение их всеукраинского аудита, по результатам которого будет осуществлен перерасчет тарифов". "Несмотря на обвинения действующей на тот момент власти в популизме, сами "индустриализаторы" тоже добавили в свою программу "популистские нотки": своим избирателям они обещали повышение пенсий, выплат при рождении ребенка (от 100 тыс. грн. за первую до 400 за третью и каждую следующую), зарплат бюджетникам, бесплатные медицинские полисы за счет работодателей и т.п.", — говорится в статье.

Особого внимания, по мнению авторов, заслуживают политические лозунги партии, под которыми также подписался Шурма. "К примеру, "Опоблок" призвал к полному выполнению Минских соглашений, снятию продовольственной и экономической блокады Донбасса и Крыма, возобновлению пассажирского железнодорожного сообщения с Донецком, Луганском и Симферополем (!), проведению выборов депутатов Донецкого и Луганского областных советов одновременно с местными выборами в Украине, восстановление прямого пассажирского (прежде всего авиационного) сообщения между Украиной и Россией", — говорится в статье.

Также в "Оппоблоке" призвали к предоставлению Украине внеблокового статуса, а русскому языку — статуса официального; "создание условий для свободного использования и всестороннего развития языков национальных меньшинств", а также "предоставление каждому из 27 регионов права определять язык обучения и делопроизводства по результатам местного референдума и решение регионального совета (областного, городского, районного)".

"Если заместитель председателя Офиса не изменил своих экономических убеждений и искренне в этом признается, то какова вероятность, что он так же не изменил и политической составляющей этих убеждений? Это открытый вопрос, на который Ростиславу Игоревичу, пожалуй, следует все же дать публичную и прямой ответ", — резюмируют авторы.