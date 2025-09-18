Проживает с семьей в Мюнхене: журналисты УП установили, где скрывается экс-заместитель Ермака (видео)

Бывший заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма, который покинул пост в прошлом году из-за угрозы санкций США и расследования НАБУ и САП, сейчас живет в пригороде Мюнхена и продолжает быть членом наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". В июле 2025 года немецкие правоохранители провели обыск в его доме по запросу украинских детективов по делу о выплате сотен миллионов гривен компаниям его брата за электроэнергию с оккупированных территорий.

Related video

По информации "Украинской правды", в сентябре 2024 года Ростислав Шурма неожиданно подал в отставку с должности заместителя руководителя Офиса президента, где отвечал за экономическое и энергетическое направление. В политических и бизнес-кругах предполагали, что причиной стали консультации относительно возможного введения против него персональных санкций Соединенными Штатами. Речь шла об обвинениях в чрезмерном, а иногда неконституционном влиянии на ключевые отрасли украинской экономики.

Параллельно НАБУ и САП продолжили расследование по выплатам государственных средств компаниям, связанным с семьей Шурмы. Материал Bihus.Info установил, что солнечные электростанции, совладельцем которых был его брат Олег, получали компенсации по "зеленому тарифу", даже оставаясь на территориях, оккупированных российскими войсками. По данным журналистов, только с июля 2022-го по июль 2023-го государство перечислило этим компаниям более 320 миллионов гривен.

Расследование "Украинской правды" — "Где скрывается экс-заместитель Ермака Ростислав Шурма?"

Где проживает Ростислав Шурма

После отставки Шурма уехал в Германию. В своей декларации за 2022 год он отмечал, что его семья арендует имение в Баварии. Как выяснили журналисты, речь идет о доме в городке Штарнберг под Мюнхеном, расположенном на живописном озере. Именно там сейчас проживает его жена с детьми.

Район, где проживает Ростислав Шурма с семьей Фото: Скриншот из видео

Дети Шурмы учатся в престижной Munich International School. В частности, его дочь участвовала в школьном благотворительном проекте, продавая сладости, чтобы собрать средства на обустройство бомбоубежищ в школах Запорожской области. Несмотря на то, что видео с этой акции было выложено в открытый доступ, журналисты закрыли лицо девочки из этических соображений.

Сам экс-чиновник в Германии ведет закрытый образ жизни, однако, по данным собеседников УП, активно путешествует по Европе в деловых и политических делах. Его неоднократно замечали в разных странах, а узнать в пригороде Мюнхена удалось благодаря машине с украинскими номерами, на которой он приезжал в супермаркеты за покупками. Позже он начал передвигаться уже на машине с немецкой регистрацией.

Журналисты "УП" заметили Ростислава Шурму в Германии Фото: Скриншот из видео

Брат Шурмы Олег живет в Вене, где ведет еще более непубличный образ жизни. Его удалось зафиксировать только после длительных поисков: мужчина старается избегать внимания, редко появляется дома, носит бейсболку и отрастил бороду. По данным журналистов, именно Австрия часто становится прибежищем для украинских бизнесменов и политиков, которые фигурируют в делах о коррупции, поскольку эта страна обычно не выдает подозреваемых.

Журналисты "УП" заметили Олега Шурму в Вене Фото: Скриншот из видео Дом Олега Шурмы в Вене Фото: Скриншот из видео

Расследование НАБУ и обыски в Германии

Ключевым моментом в деле стал июль 2025 года. Как сообщают источники, 15 июля детективы НАБУ вместе с немецкими правоохранителями провели обыск в доме Шурмы вблизи Мюнхена и изъяли его телефон. Сейчас он через адвокатов пытается убедить местные органы власти, что расследование против него имеет политическую подоплеку, а потому результаты обысков не должны передаваться украинским коллегам.

Несмотря на эти обстоятельства, Шурма продолжает сохранять формальное влияние в Украине: он остается представителем государства в наблюдательном совете НАК "Нафтогаз Украины". Заседания совета проходят дистанционно, и это позволяет ему принимать в них участие из-за рубежа.

В комментарии "Украинской правде" сам Шурма отметил, что полностью сотрудничает с немецкими правоохранителями и добровольно передал все электронные устройства вместе с паролями доступа. Он также заявил, что не имеет никакого статуса в уголовных делах в Украине, а компании его брата действуют в рамках закона. По словам экс-чиновника, он покинул Украину после начала полномасштабного вторжения, чтобы его дети могли учиться в Германии, а сам он имел возможность провести время с семьей.

Напомним, что через неделю после обысков в доме Ростислава Шурмы президент Владимир Зеленский публично раскритиковал НАБУ и САП и подписал закон, который ограничил независимость этих органов.

Ранее Фокус писал, что НАБУ и САП разоблачили высокопоставленного чиновника СБУ Илью Витюка на незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. По данным следствия, он связан с лицом, которое подозревается в завладении средствами АО "Укрзализныця".