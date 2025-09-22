Скандал в Херсоне: бывшая вебкам-модель будет поставлять антидронные сетки за 6,3 млн грн

Херсонская областная военная администрация отчиталась о выполнении трети запланированных работ по обустройству антидронових сеток на автодорогах области. Стоимость этих проектов достигает миллионов гривен, а среди поставщиков оказалась предпринимательница, которая в прошлом фигурировала в уголовном производстве за изготовление и сбыт "взрослой" продукции.

По информации херсонского издания "МОСТ", 17 сентября на портале Prozorro обнародовали данные о закупке 317 240 квадратных метров антидронових сеток на сумму 6,3 млн грн. Договор заключил Департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Херсонской ОГА, который возглавляет Евгений Песоцкий. Подрядчицей стала предпринимательница из Луцка Наталья Борщевич, которая зарегистрировалась как физическое лицо-предприниматель только в конце июля 2025 года, то есть за месяц до заключения сделки.

После подписания контракта Борщевич зарегистрировала на себя грузовик ЗИЛ-ММЗ 1991 года выпуска. Как она сама объяснила, транспортное средство нужно ей для доставки сетей из Луцка в Херсон.

Журналисты выяснили, что до начала предпринимательской деятельности женщина имела довольно противоречивое прошлое. В 2020 году в отношении нее было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 301 Уголовного кодекса Украины, которая касается изготовления и распространения продукции порнографического характера. В материалах Луцкого горрайонного суда говорится, что Борщевич в видеочате демонстрировала "взрослые" сцены и работала как вебкам-модель.

После открытия дела она заключила соглашение о признании вины, однако позже подала просьбу не утверждать его, мотивируя это тем, что не до конца осознавала значение и последствия такого решения. С апреля 2022 года в этом деле не появлялось новых материалов. В открытом доступе до сих пор можно найти фотографии откровенного характера с ее участием.

Что сказала Наталья Борщевич о соглашениях с ХОГА и своем прошлом

Впоследствии, журналисты "МОСТа" позвонили Борщевич, чтобы подтвердить ее причастность к поставке сеток. Во время разговора она согласилась, что занимается этим бизнесом и действительно купила грузовик для перевозки. В то же время она сначала не смогла вспомнить, были ли в отношении нее уголовные производства, однако впоследствии признала: "Его как-то закрыли быстро, а дальше — я ничего не знаю. Я никуда не хожу. Я не в курсе".

На уточняющие вопросы о содержании производства Борщевич ответила, что "этим не занималась", а правоохранители "допустили ошибку в базах". Она также заявила, что не знает, где именно изготавливают сетки, которые она продает, а кому конкретно предлагала свои услуги в Херсонской администрации — раскрывать отказалась: "Пусть это будет тайной".

Кроме договора с Борщевич, 12 сентября департамент ХОГА заключил еще два контракта на поставку антидроновой сетки. Один на сумму 9,5 млн грн подписали с херсонским предпринимателем Николаем Роздорожнюком, который ранее поставлял габионы и выполнял ремонтные работы для бюджетных учреждений. Другой контракт стоимостью почти 1,5 млн грн заключили с Андреем Романюком из Херсона, который также имеет опыт в обеспечении области строительными материалами.

Журналисты отмечают, что в отличие от Натальи Борщевич, Роздорожнюк и Романюк в уголовных производствах, связанных со ст. 301 УК Украины, не фигурировали.

