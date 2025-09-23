Мишка из более 10 тысяч роз: в сети критикуют букет за более чем полмиллиона гривен

Студия флористки и блогера Насти Скальницкой создала чрезвычайно пышный букет в виде мишки, который насчитывает 10 190 роз. Украинцев возмутила стоимость букета, которая составляет 536 тысяч гривен.

Сначала появилось видео с необычным заказом, который выполнила флористическая студия Скальницкой: огромный медведь из роз, стоимость которого 536 тысяч гривен, якобы заказал неизвестный для своей дамы сердца.

Корреспондентов возмутило то, что такие средства на цвете тратятся во время войны. Комментаторы утверждали, что эти деньги лучше было потратить на поддержку Вооруженных сил Украины.

Впоследствии телеграм-канал Insider UA обнародовал неподтвержденную информацию о том, что заказчиком букета якобы является народный депутат от фракции "Слуга Народа" Артем Дубнов.

В то же время в сториз вышла владелица бренда одежды DaLee Даниэла, которая прямым текстом заявила, что комментаторам нужно "завалить жало" и просто поставить лайк букету-медвежонку.

В скандал даже вмешалась телеведущая Ольга Фреймут. Она призвала девушек научиться отказываться от подарков, если "презент неуместен". По словам ведущей, можно отправить записку или сообщение и объяснить свой отказ от подарка, но без деталей.

"И не объяснять почему: "потому что это вульгарно", "потому что после такой "стопки роз" придется отдаться, а вы мне даже не нравитесь", "потому что моя квартира маловата для этого бамбетля". Девушки, желаю всем кавалеров, которые умеют дарить цветы, похожие на вас. И еще, умейте говорить "нет" — часто оно сексуальнее вынужденного "да", — написала Фреймут.

Сама Скальницкая опровергла информацию о том, что заказчиком букета является нардеп Дубнов.

"Могу сказать, что информация фейк! Мы не можем разглашать не одного нашего заказчика, но точно скажу, что информация о заказчике является неправдой!", — написала Скальницкая под постом Фреймут

В конце концов выяснилось, что Даниэла сделала подарок себе сама, а к нардепу не имеет никакого отношения.

