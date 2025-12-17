Реклама російського бренду і зневага до прапора: Юлія Верба потрапила в гучний скандал (фото)

Українська блогерка Юлія Верба (справжнє ім’я — Юлія Вербинець) опинилася в центрі гучного скандалу одразу з кількох причин. У мережі її звинуватили у зневажливому ставленні до державної символіки України та рекламі російського бренду під час повномасштабної війни.

Обурення користувачів викликав провокативний контент, який Юлія Верба створила разом із блогером під ніком smurfi.ik в Instagram. Для фото- та відеозйомок вони використали прапор України, який був видозмінений — на синьо-жовтому стязі було надруковане фото самої блогерки.

Зневага до прапора

Такий прапор був подарунком для Верби, і, ймовірно, автори контенту вважали це жартом. Однак у соцмережах, зокрема в Threads, користувачі масово заявили, що такі дії є паплюженням державного символу та зневажливим ставленням до прапора України.

Реклама російського бренду

Окрім цього, Юлія Верба потрапила під хвилю хейту через відмітку російського бренду під одним із дописів. Користувачі звернули увагу, що блогерка позначила магазин, який має російське походження, що викликало ще більший резонанс.

Сама Верба заявила, що відмітка з’явилася випадково, а вона не має жодного наміру рекламувати бізнес з РФ. Після зауважень підписників позначку було змінено — наразі в дописі зазначений український бренд.

Позиція Юлії Верби

Після хвилі критики блогерка публічно прокоментувала ситуацію. Вона заявила, що не мала наміру ображати українців чи знецінювати національні символи.

"Я українка. Люблю Україну. Я навіть не могла подумати, що це когось так зачепить. Якби знала — цього б не було. Я щиро вибачаюся", — написала Верба.

Юлія також наголосила, що проживає в Україні, працює тут, виховує дитину, підтримує український контент і музику та не співпрацює з російськими брендами. За її словами, прапор із її зображенням не ніс жодного негативного підтексту і був сприйнятий хейтерами інакше через її зовнішній вигляд.

