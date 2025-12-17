Реклама российского бренда и пренебрежение к флагу: Юлия Верба попала в громкий скандал (фото)
Украинский блогер Юлия Верба (настоящее имя — Юлия Вербинец) оказалась в центре громкого скандала сразу по нескольким причинам. В сети ее обвинили в пренебрежительном отношении к государственной символике Украины и рекламе российского бренда во время полномасштабной войны.
Возмущение пользователей вызвал провокационный контент, который Юлия Верба создала вместе с блогером под ником smurfi.ik в Instagram. Для фото- и видеосъемок они использовали флаг Украины, который был видоизменен — на сине-желтом знамени было напечатано фото самой блогера.
Пренебрежение к флагу
Такой флаг был подарком для Вербы, и, вероятно, авторы контента считали это шуткой. Однако в соцсетях, в частности в Threads, пользователи массово заявили, что такие действия являются осквернением государственного символа и пренебрежительным отношением к флагу Украины.
Реклама российского бренда
Кроме этого, Юлия Верба попала под волну хейта из-за отметки российского бренда под одним из сообщений. Пользователи обратили внимание, что блогер обозначила магазин, который имеет российское происхождение, что вызвало еще больший резонанс.
Сама Верба заявила, что отметка появилась случайно, а она не имеет никакого намерения рекламировать бизнес с РФ. После замечаний подписчиков отметка была изменена — сейчас в заметке указан украинский бренд.
Позиция Юлии Вербы
После волны критики блогер публично прокомментировала ситуацию. Она заявила, что не намеревалась оскорблять украинцев или обесценивать национальные символы
"Я украинка. Люблю Украину. Я даже не могла подумать, что это кого-то так заденет. Если бы знала — этого бы не было. Я искренне извиняюсь", — написала Верба.
Юлия также подчеркнула, что проживает в Украине, работает здесь, воспитывает ребенка, поддерживает украинский контент и музыку и не сотрудничает с российскими брендами. По ее словам, флаг с ее изображением не нес никакого негативного подтекста и был воспринят хейтерами иначе из-за ее внешнего вида.
