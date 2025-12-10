Долг и ссора с Олей Поляковой: Олег Винник снова дал скандальное интервью

Украинский певец впервые за два года дал большое интервью. После долгой паузы и переезда в Германию артист рассказал, почему исчез из публичного пространства, как на самом деле выехал за границу и общение с коллегами.

Олег Винник, который до полномасштабного вторжения был одним из самых известных украинских исполнителей, уже не первый год живет за границей и не собирается отказываться от своих русскоязычных хитов. Издание РБК-Украина life анонсировало интервью, которое состоялось в Берлине, в своих социальных сетях.

Откровения Олега Винника

В "нарезке" фрагментов разговора можно услышать несколько отрывков, где Винник говорит, что люди хотят услышать от него напрямую правду, действительно ли он выезжал в багажнике "под пледиком", а также ответил на претензию относительно языка.

"Я не пишу на русском языке, но исполняю те песни, процент тех хитов, которые родились в то время", — объясняет он.

Відео дня

Олег Винник живет в Германии Фото: Instagram olegg.vynnyk

В описании к интервью на YouTube кратко описан карьерный путь героя.

"Одни до сих пор его обожают, другие — относятся скептически, а кто-то даже называет предателем. Он несколько лет избегал публичных выступлений и комментариев. И даже будучи топовым украинским артистом, не часто давал интервью журналистам. Олег Винник получил первую славу еще в далеких 2000-х в Германии как оперный певец. Однако хотел быть известным как украинец, поэтому отказался от простеленной карьерной тропы и приехал домой. 2022 год изменил все. Артист уезжает за границу и фактически исчезает с радаров. И на фоне этого поползли слухи, которые певец не может перекричать до сих пор", — говорится в тексте.

Дал интервью с женой

Судя по анонсу, вместе с Олегом Винником с журналисткой будет разговаривать и его жена. Среди прочего зрители узнают о том, с кем Винник сейчас поддерживает связь, а также о долге и ссоре с Олей Поляковой.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинский певец Олег Винник, который находится за границей и планировал выступить в Варшаве еще в прошлом году, отменил свой концерт в Польше и планирует шоу в Германии.

Также Винник назвал Германию своим домом, отметив, что в Украину только возвращается с концертами и не имеет внутреннего паспорта. Артист добавил, что также не имеет автомобилей или счетов здесь.

Украинская комическая актриса, ведущая и телепродюсер Елена Кравец призналась, что ей было интересно создавать пародию на певца Олега Винника, но прослушивание его концертов было для нее "эмоциональной пыткой".