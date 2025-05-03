"Эмоциональные пытки": Кравец поделилась, как готовила пародию на Винника (видео)

Украинская комическая актриса, ведущая и телепродюсер Елена Кравец призналась, что ей было интересно создавать пародию на певца Олега Винника, но прослушивание его концертов было для нее "эмоциональной пыткой".

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Об этом актриса рассказала в выпуске проекта "Терапия Красотой" на YouTube.

Елена Кравец об опыте пародирования Олега Винника. На видео с 18:25.

Бывшая актриса "Студии "Квартал 95" отметила, что во время подготовки к пародийным номерам ей нравилось погрузиться в образ, примерить одежду человека, "разобрать на молекулы" его манеры, артикуляцию, интонации, мимику, чтобы достичь максимального сходства.

"Это очень много материала — ты живешь с этим человеком, все время смотришь. Я пересмотрела очень много концертов Винника. Это не моя музыка вообще. И это были "пытки" такие немножко эмоциональные", — рассказала актриса.

Несмотря на это, отметила Кравец, ей нравилось готовить эту пародию, потому что это был интересный опыт.

"Когда тебя бесит человек по характеру, ты понимаешь, что ты не такой и тебе не нравятся такие люди, но сыграть такого человека — это офигенный творческий и профессиональный вызов", — объяснила комикеса.

Олег Винник уехал за границу

Отметим, Олег Винник в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину выехал на лечение в Германию, а 26 января 2025 года вышел на связь из-за границы в футболке с патриотической надписью и прорекламировал свои выступления в Чехии.

Напомним, Фокус 29 апреля писал о скандале вокруг сценки "Студии "Квартал 95" об Олеге Виннике, которой возмутились фанаты певца. Поклонницы Винника обиделись из-за того, что его сравнили с другими, и возмутились высмеиванием их преданности артисту.

Также 29 апреля стало известно, что Елена Кравец дебютировала с моноспектаклем в Национальном академическом драматическом театре им. Ивана Франко в Киеве. В своих соцсетях она рассказала, что идея моноспектакля "Можно я просто посижу", в котором раскрываются истории перерождения пяти разных героинь, родилась давно и "лежала" в заметках телефона несколько лет.