"Емоційні тортури": Кравець поділилася, як готувала пародію на Винника (відео)

Українська комічна акторка, ведуча те телепродюсерка Олена Кравець зізналася, що їй було цікаво створювати пародію на співака Олега Винника, але прослуховування його концертів було для неї "емоційними тортурами".

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Про це акторка розповіла у випуску проєкту "Терапія Красою" на YouTube.

Олена Кравець про досвід пародіювання Олега Винника. На відео з 18:25.

Колишня акторка "Студії "Квартал 95" зазначила, що під час підготовки до пародійних номерів їй подобалося зануритися в образ, приміряти одяг людини, "розібрати на молекули" її манери, артикуляцію, інтонації, міміку, щоб досягти максимальної подібності.

"Це дуже багато матеріалу — ти живеш із цією людиною, весь час дивишся. Я передивилась дуже багато концертів Винника. Це не моя музика взагалі. І це були "тортури" такі трошки емоційні", — розповіла акторка.

Попри це, зазначила Кравець, їй подобалося готувати цю пародію, бо це був цікавий досвід.

"Коли тебе бісить людина за характером, ти розумієш, що ти не така і тобі не подобаються такі люди, але зіграти таку людину — це офігезний творчий і професійний виклик", — пояснила комікеса.

Олег Винник виїхав за кордон

Зазначимо, Олег Винник на початку повномасштабного вторгнення РФ до України виїхав на лікування до Німеччини, а 26 січня 2025 року вийшов на звʼязок з-за кордону футболці з патріотичним написом і прорекламував свої виступи в Чехії.

Нагадаємо, Фокус 29 квітня писав про скандал навколо сценки "Студії "Квартал 95" про Олега Винника, якою обурилися фанати співака. Прихильниці Винника образилися через те, що його порівняли з іншими, та обурилися висміюванням їхньої відданості артисту.

Також 29 квітня стало відомо, що Олена Кравець дебютувала з моновиставою в Національному академічному драматичному театрі ім. Івана Франка в Києві. У своїх соцмережах вона розповіла, що ідея моновистави "Можна я просто посиджу", в якій розкриваються історії переродження п'яти різних героїнь, народилася давно та "лежала" в замітках телефону кілька років.