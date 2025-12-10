Борг і сварка з Олею Поляковою: Олег Винник знову дав скандальне інтерв'ю

Український співак вперше за два роки дав велике інтерв’ю. Після довгої паузи та переїзду до Німеччини артист розповів, чому зник із публічного простору, як насправді виїхав за кордон і спілкування з колегами.

Олег Винник, який до повномасштабного вторгнення був одним з найвідоміших українських виконавців, уже не перший рік живе за кордоном й не збирається відмовлятися від своїх російськомовних хітів. Видання РБК-Україна life анонсувало інтерв’ю, що відбулось у Берліні, у своїх соціальних мережах.

Одкровення Олега Винника

У "нарізці" фрагментів розмови можна почути кілька уривків, де Винник каже, що люди хочуть почути від нього напряму правду, чи справді він виїжджав у багажнику "під пледиком", а також відповів на претензію щодо мови.

"Я не пишу російською мовою, але виконую ті пісні, відсоток тих хітів, які народилися в той час", — пояснює він.

Олег Винник живе у Німеччині Фото: Instagram olegg.vynnyk

В описі до інтерв’ю на YouTube коротко описано кар’єрний шлях героя.

"Одні досі його обожнюють, інші — ставляться скептично, а хтось навіть називає зрадником. Він кілька років уникав публічних виступів і коментарів. І навіть бувши топовим українським артистом, не часто давав інтерв'ю журналістам. Олег Винник здобув першу славу ще в далеких 2000-х у Німеччині як оперний співак. Проте хотів бути відомим як українець, тож відмовився від простеленої кар'єрної стежки та приїхав додому. 2022 рік змінив усе. Артист їде за кордон і фактично зникає з радарів. І на фоні цього поповзли чутки, які співак не може перекричати й досі", — йдеться у тексті.

Дав інтерв'ю з дружиною

Судячи з анонсу, разом з Олегом Винником з журналісткою розмовлятиме і його дружина. Серед іншого глядачі дізнаються про те, з ким Винник наразі підтримує зв’язок, а також про борг і сварку з Олею Поляковою.

