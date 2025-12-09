Притула высмеял Полякову после скандала с Нацотбором на Евровидение: "Вырежьте это"

Украинский волонтер и бывший телеведущий Сергей Притула прокомментировал скандал вокруг Нацотбора на Евровидение-2026, а именно — желание Оли Поляковой принять участие в конкурсе, несмотря на запрет.

Шоумен согласился с правилами песенных соревнований и объяснил, что это неправильно выбирать артистов, которые выступали в РФ во времена, когда россияне убивали украинцев. Он вспомнил, как еще во время ведения эфира Нацотбора часто конкурсантам подчеркивал гражданскую позицию, заявил Сергей в комментарии "Новини.LIVE".

Притула высмеял Полякову

"Оля Полякова не может поехать на Евровидение. Не в последнюю очередь, потому что когда-то один парень из Збаража, который много работал и дорос до того, чтобы с микрофоном говорить "ты едешь на Евровидение, а ты — нет". Это был, кажется, 2019 год. И я выдержал очень большую нагрузку после того, как со сцены ты говоришь "ты человек, который голой жо**й выступает перед россиянами в Москве или где угодно, ты не можешь представлять Украину на Евровидении в тот момент, когда люди, перед которыми ты выступаешь, убивают наших граждан", — отметил Притула.

В частности, волонтер подчеркнул, что Евровидение дает шанс именно юным артистам.

"И это конкурс молодых исполнителей. Пожалуйста, вырежьте это", — пошутил бывший ведущий Нацотбора.

Сергей Притула Фото: Instagram @siriy_ua

Полякова хочет на Евровидение-2026

16 октября в Instagram певицы появилось загадочное сообщение. В нем Полякова объявила, что в этом году подает заявку на участие в Нацотборе на Евровидение-2026. Но для этого нужно изменить правила локального конкурса. Она публично обратилась к Суспільному с просьбой это сделать.

Полякова хотела, чтобы оргкомитет разрешил участвовать музыкантам, которые после 2014 года посещали Россию. Более того, она прямо угрожала судом и была уверена, что выиграет его.

"Я выиграю этот суд. Это правило нарушает Конституцию о равных правах для граждан Украины", — говорила исполнительница.

Последний раз Полякова ездила в РФ в 2015 году.

Оля Полякова Фото: Instagram polyakovamusic

