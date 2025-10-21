Поляковой ответили организаторы Нацотбора: она была в РФ в 2015 году (фото)

Организаторы Нацотбора на Евровидение публично ответили на обращение певицы Оли Поляковой, которая призвала изменить правила конкурса. Они не допустят артистку к участию, несмотря на ее просьбу.

Правила Национального отбора не могут быть изменены после его начала. А начался он 3 сентября 2025 года. Об этом говорится в заявлении Суспільного.

"Правила отбора разработаны с учетом многолетнего опыта проведения национального отбора. Их цель — обеспечить надлежащую организацию отбора и участие его победителя как представителя Украины в Песенном конкурсе Евровидения", — отметили представители Суспільного.

Интересно, что Полякова не уточнила, какое правило просит изменить. Почти сразу в публичном пространстве появилась информация, что речь о пункте, что участники и участницы Нацотбора не должны были выступать на временно оккупированных территориях Украины или в РФ после 15 марта 2014 года, а также в Беларуси после 24 февраля 2022 года.

Полякова в последний раз выступала в России 23 мая 2015 года. Тогда она стала ведущей премии RU.TV и вышла на сцену в кокошнике с изображением трезубца. Мероприятие она вела вместе с Басковым, который активно поддерживает войну РФ против Украины.

Полякова и Басков вели премию RU.TV в 2015 году Фото: YouTube

"В течение 11 лет у некоторых людей могло измениться осознание начала российско-украинской войны. Суспільне ценит вклад каждого и каждой в поддержку украинской армии и развитие украинской культуры. В то же время дата начала войны является неизменной — ее невозможно "передвинуть", учитывая личные истории или заслуги", — говорится в заявлении.

Полякова хочет на Евровидение

16 октября в Instagram певицы появилось загадочное сообщение. В нем Полякова объявила, что в этом году подает заявку на участие в Нацотборе на Евровидение-2026. Но для этого нужно изменить правила конкурса. Она публично обратилась к Суспільному с просьбой это сделать.

Более того, исполнительница прямо начала угрожать судом и уверена, что выиграет его.

"Я выиграю этот суд. Это правило нарушает Конституцию о равных правах для граждан Украины", — сказала артистка.

