Полякова угрожает судом: что известно о скандале с Нацотбором на Евровидение-2026

Украинская певица Оля Полякова угрожает судом Суспільному, если ее не возьмут на Нацотбор на Евровидение-2026. Артистка ездила после 2014 года в РФ, чем нарушает действующие правила конкурса.

16 октября в Instagram певицы появилась загадочная публикация. В ней Полякова объявила, что в этом году подает заявку на участие в Нацотборе на Евровидение-2026. Но для этого нужно изменить правила локального конкурса. Она публично обратилась к Суспільному с просьбой это сделать.

Полякова хочет на Евровидение-2026

Хотя звезда сцены и прям не назвала, какое правило нарушила, судя по всему, Полякова хочет, чтобы оргкомитет разрешил участвовать музыкантам, которые после 2014 года посещали Россию.

По словам артистки, Украина и ее культурная среда изменились за более чем 10 лет войны.

"Я искренне поддерживаю идею открытого, честного, европейского отбора. Но настоящая открытость — это не только о правилах, но и о готовности обновлять эти правила тогда, когда они перестают соответствовать времени", — написала она.

В частности, певица обратилась к председателю правления Суспільного Николая Чернотицкого с просьбой изменить это.

"Мы все прекрасно видим, кто есть кто и кто где сейчас. И избирательно ограничивать людей, которые доказали свою позицию делами, — неправильно. Такие правила противоречат закону и фактически нарушают равенство граждан, потому что я — такая же гражданка Украины, как и каждый из вас. Такая же налогоплательщица, как и все те, кто оплачивает работу Суспільного и проведение национального отбора", — отметила Полякова в соцсетях.

Будет суд?

Более того, она прямо угрожает судом и уверена, что выиграет его.

"Я выиграю этот суд. Это правило нарушает Конституцию о равных правах для граждан Украины", — сказала исполнительница.

Последний раз Оля Полякова ездила в РФ в 2015 году, после чего больше там не была.

Ограничения Нацотбора

Ограничения для участников Нацотбора ввели после скандала с певицей Maruv в 2019 году, которая активно гастролировала в РФ и отказалась от участия в Евровидении, которое тогда проходило в Израиле.

Также ходят слухи, что поведение Поляковой это промоход для привлечения внимания к новому англоязычному альбому.

Более того, как пишет "Детектор медиа", ответственным за проведение конкурса уже звонит как сама Полякова, так и по ее просьбе разные люди из политической сферы.

"Они разными способами пытаются уговорить что-то сделать с теми чертовыми правилами. Один из аргументов такой: в последнее время участники нацотборов очень слабые", — пишет журналистка Лена Чиченина.

Интересно, что продюсер Оли Поляковой Михаил Ясинский в начале сентября опубликовал пост, в котором призвал Нацотборы отменить вообще. Впрочем, в пользу другой певицы — Jerry Heil.

Пока публичной реакции Суспільного на заявление Поляковой не было.

