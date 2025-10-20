Полякова погрожує судом: що відомо про скандал з Нацвідбором на Євробачення-2026

Українська співачка Оля Полякова погрожує судом Суспільному, якщо її не візьмуть на Нацвідбір на Євробачення-2026. Артистка їздила після 2014 року до РФ, чим порушує чинні правила конкурсу.

16 жовтня в Instagram співачки зʼявився загадковий допис. У ньому Полякова оголосила, що цьогоріч подає заявку на участь у Нацвідборі на Євробачення-2026. Але для цього потрібно змінити правила локального конкурсу. Вона публічно звернулася до Суспільного з проханням це зробити.

Полякова хоче на Євробачення-2026

Хоча зірка сцени і прям не назвала, яке правило порушила, судячи з усього, Полякова хоче, аби оргкомітет дозволив брати участь музикантам, які після 2014 року відвідували Росію.

За словами артистки, Україна та її культурне середовище змінились за понад 10 років війни.

"Я щиро підтримую ідею відкритого, чесного, європейського відбору. Але справжня відкритість — це не тільки про правила, а й про готовність оновлювати ці правила тоді, коли вони перестають відповідати часу", — написала вона.

Оля Полякова подала заявку на Нацвідбір Фото: Instagram polyakovamusic

Зокрема, співачка звернулася до голови правління Суспільного Миколи Чернотицького з проханням змінити це.

"Ми всі прекрасно бачимо, хто є хто і хто де зараз. І вибірково обмежувати людей, які довели свою позицію справами, — неправильно. Такі правила суперечать закону і фактично порушують рівність громадян, бо я — така ж громадянка України, як і кожен із вас. Така ж платниця податків, як і всі ті, хто оплачує роботу Суспільного та проведення національного відбору", — зазначила Полякова в соцмережах.

Буде суд?

Ба більше, вона прямо погрожує судом та впевнена, що виграє його.

"Я виграю цей суд. Це правило порушує Конституцію про рівні права для громадян України", — сказала виконавиця.

Востаннє Оля Полякова їздила до РФ у 2015 році, після чого більше там не була.

Оля Полякова хоче на Євробачення Фото: instagram.com/polyakovamusic

Обмеження Нацвідбору

Обмеження для учасників Нацвідбору запровадили після скандалу зі співачкою Maruv у 2019 році, яка активно гастролювала в РФ і відмовилася від участі в Євробаченні, яке тоді проходило в Ізраїлі.

Також ходять чутки, що поведінка Полякової це промохід для привернення уваги до нового англомовного альбому.

Ба більше, як пише "Детектор медіа", відповідальним за проведення конкурсу вже дзвонить як сама Полякова, так і на її прохання різні люди з політичної сфери.

"Вони в різні способи намагаються вмовити щось зробити з тими бісовими правилами. Один з аргументів такий: останнім часом учасники нацвідборів дуже слабкі", — пише журналістка Лєна Чиченіна.

Цікаво, що продюсер Олі Полякової Михайло Ясинський на початку вересня опублікував допис, у якому закликав Нацвідбори скасувати взагалі. Втім, на користь іншої співачки — Jerry Heil.

Наразі публічної реакції Суспільного на заяву Полякової не було.

