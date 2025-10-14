"Гидко і не гарно": пародист Олі Полякової обурив глядачів своєю поведінкою (відео)
У соціальних мережах активно обговорюють виступ актора з Білгород-Дністровського, який під час шоу з командою перевтілюється у відомих українських зірок. Одним із їхніх сценічних образів стала Оля Полякова.
На відео видно, як артист виступає у вбранні, схожому на сценічний костюм співачки. Ролик пародист Юрій опублікував на своїй сторінці в Instagram.
Люди обурені пародистом Полякової
Поведінка артиста визнана користувачами надто вульгарною, що викликало хвилю негативних реакцій:
- "Гидко і не гарно!";
- "Який жах!";
- "Це рівень дно";
- "Фу, наскільки це огидно";
- "Це занадто, чоловіку незручно";
- "Це дуже некрасиво і неестетично".
Наразі сама Оля Полякова публічно ситуацію не коментувала.
Зазначимо, що з відео не зовсім зрозуміло, чи це чоловік у костюмі Полякової, чи жінка. Однак на сторінці Юрія є й інші пародії, зокрема на Вєрку Сердючку, Олександра Усика, Майкла Джексона. Деякі з цих пародій він створює з командою.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Український продюсер і репер Потап, справжнє ім'я якого Олексій Потапенко, опублікував відео, згенероване штучним інтелектом. Він використав обличчя Олі Полякової та Наталії Могилевської.
- Блогер зняв кумедну пародію на хіт Віталія Козловського. Популярна пісня співака зазвучала у новій версії, яку створив молодий тіктокер. У цьому варіанті трек отримав зовсім іншу атмосферу, і декому з глядачів сподобався більше, ніж оригінал.
Крім того, провідник "Укрзалізниці" висміяв блогера, який зрадів виїзду з України.