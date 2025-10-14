"Гидко і не гарно": пародист Олі Полякової обурив глядачів своєю поведінкою (відео)

У соціальних мережах активно обговорюють виступ актора з Білгород-Дністровського, який під час шоу з командою перевтілюється у відомих українських зірок. Одним із їхніх сценічних образів стала Оля Полякова.

На відео видно, як артист виступає у вбранні, схожому на сценічний костюм співачки. Ролик пародист Юрій опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Люди обурені пародистом Полякової

Поведінка артиста визнана користувачами надто вульгарною, що викликало хвилю негативних реакцій:

"Гидко і не гарно!";

"Який жах!";

"Це рівень дно";

"Фу, наскільки це огидно";

"Це занадто, чоловіку незручно";

"Це дуже некрасиво і неестетично".

Наразі сама Оля Полякова публічно ситуацію не коментувала.

Зазначимо, що з відео не зовсім зрозуміло, чи це чоловік у костюмі Полякової, чи жінка. Однак на сторінці Юрія є й інші пародії, зокрема на Вєрку Сердючку, Олександра Усика, Майкла Джексона. Деякі з цих пародій він створює з командою.

