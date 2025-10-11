"Наробила теща голубців": блогер зняв кумедну пародію на хіт Віталія Козловського

Популярна пісня Віталія Козловського зазвучала у новій версії, яку створив молодий тіктокер. У цьому варіанті трек отримав зовсім іншу атмосферу, і декому з глядачів сподобався більше, ніж оригінал.

Український блогер YARKIY представив кумедну пародію на популярну пісню Козловського "Пінаколада". У своєму варіанті він переосмислив романтичний трек у побутовому стилі — замість кохання й екзотики у відео з’явилися теща, голубці та домашній самогон. Автор контенту опублікував пародію на своїй сторінці у TikTok.

У пародії звучить текст:

"Наробила теща голубців, щоб рідненький зять смачненько поїв… А я питаю в чата GPT, що налить мені тещі дорогій… А він пише: ти мерщій зроби їй цей напій — пінаколада!"

Приспів композиції теж має гумористичний рецепт:

"Пінаколада — треба білий ром, а як немає, то мішай самогон з кокосовим молоком…"

Відео уже зібрало понад 200 тисяч переглядів і понад 4 тисячі лайків.

Водночас на YouTube блогер опублікував скорочену версію:

Реакції людей

Шанувальники у коментарях відзначили креатив YARKIY та його вміння поєднувати гумор із музичними трендами.

"Козловський нервово палить";

"Співає краще Козловського";

"Дуже гарна пісня";

"Доведеться завантажувати цей хіт на весілля";

"Віталіку ще далеко до вас".

