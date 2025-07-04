Тіна Кароль "наїхала" на Потапа, який зняв на неї дивну пародію (відео)

Українська співачка Тіна Кароль різко прокоментувала рішення Потапа використати її обличчя в новому кліпі, який створений за допомогою ШІ.

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Кароль опублікувала у своєму Telegram-каналі публічну відповідь реперу.

"Коли в артиста закінчуються ідеї — він починає паразитувати на чужих обличчях. Коли кліп не має змісту — в нього вставляють згенеровану брехню. Це не творчість, а порожнеча, замаскована під провокацію. Використовувати образи, спотворювати їх, щоб заманити увагу туди, де вже давно немає змісту, — це не жест митця, а акт відчаю. Це не діалог з культурою. Це імітація енергії з середини абсолютного вакууму. Дешеве бродяжництво в тінях тих, ким ти ніколи не став", — написала Тіна.

Тіна Кароль звернулася до Потапа Фото: скріншот

Ба більше, артистка додала, що Потапенко давно не в контексті життя українців, адже здебільшого живе за кордоном під час повномасштабної війни, а саме в Іспанії.

"Поки Київ тримається, живе у несправедливій реальності, десь існує той, хто видаючи свій фальшивий образ за наше життя, до якого він вже давно не має ніякого відношення. Adios Amigo (прощавай друже, — Ред.)", — іронічно написала зірка сцени, в кінці використавши іспанську мову.

Що зробив Потап

Репер та продюсер напередодні опублікував згенерований кліп, у якому використав обличчя Тіни Кароль та Світлани Лободи на тілі опосумів. Судячи з усього, без згоди співачок. Ба більше, у відео вони начебто билися.

Чоловік Насті Каменських розвиває свою кар'єру за кордоном під новим сценічним псевдонімом Slavic Balagan, зосередившись на словʼянській аудиторії.

Наразі публічної реакції Світлани Лободи на відео з використанням її обличчя немає.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Павло Зібров прокоментував чутки про те, що Потап і Олег Винник намагаються повернутися в український шоубізнес після життя за кордоном під час війни.

Потап зізнався, що його розмова з російським журналістом Юрієм Дудем значно підвищила інтерес до його творчості.

Крім того, Потап пригадав, який вигляд мав у юності, показавши архівне фото з довгим волоссям.