Не хоче з ними говорити: Павло Зібров викреслив зі свого життя Потапа і Олега Винника

Народний артист України Павло Зібров прокоментував чутки про те, що Потап і Олег Винник намагаються повернутися в український шоубізнес після перебування за кордоном під час війни.

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"Ці люди взагалі не мають ніякої позиції. А безпринципних дорослих людей, які не мають знову ж таки своєї позиції, я не сприймаю! І це у той час, коли йде війна, довкола смерті і розруха. Тому для мене, власне, вони викреслені. Мені не хочеться з цими людьми говорити, їх слухати. Якими би не були у них пісні, програми, кліпи", — сказав співак ТСН.ua.

Де зараз живе Потап

Репер раніше говорив, що вони з дружиною Настею Каменських під час війни живуть одразу на декілька країн, проте основною є Іспанія. За словами продюсера, іспаномовний осередок дозволяє його коханій будувати кар'єру за кордоном.

"Ми зараз живемо в різних країнах: Київ, Маямі, Барселона… Моя дружина Настя Каменських співає іспанською. І місто Барселона, де ми частіше знаходимося, ніж у Маямі, Дубаї, Києві, на даний момент часу — це початок іспаномовного світу, мегаполіс на березі моря. І виявилось, ми його дуже добре знаємо. Ми там базуємось і звідти весь рух відбувається", — казав Потап.

Потап Фото: Скриншот

Де зараз Олег Винник

На початку повномасштабної війни Олег Винник виїхав до Німеччини на лікування. Він підтвердив інформацію, що мав проблеми зі здоров'ям, через які був змушений піти зі сцени. За словами музиканта, захворів він ще до лютого 2022 року.

Олег Винник Фото: Instagram olegg.vynnyk

Представниця фан-клубу Олега Винника Валерія Барон згодом говорила, що той у Німеччині проживає понад 20 років. Крім цього, за її словами, співак є резидентом цієї країни.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Колишній продюсер Олега Винника звинуватив співака у брехні. Олександр Горбенко прокоментував концерт музиканта в Празі, під час якого той заспівав російською.

Потап зізнався, що його розмова з російським журналістом Юрієм Дудем значно підвищила інтерес до його творчості.

Крім того, Фокус писав, як змінилася зовнішність Олега Винника за три роки.