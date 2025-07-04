Не хочет с ними говорить: Павел Зибров вычеркнул из своей жизни Потапа и Олега Винника

Народный артист Украины Павел Зибров прокомментировал слухи о том, что Потап и Олег Винник пытаются вернуться в украинский шоу-бизнес после пребывания за границей во время войны.

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"Эти люди вообще не имеют никакой позиции. А беспринципных взрослых людей, которые не имеют опять же своей позиции, я не воспринимаю! И это в то время, когда идет война, вокруг смерти и разруха. Поэтому для меня, собственно, они вычеркнуты. Мне не хочется с этими людьми говорить, их слушать. Какими бы ни были у них песни, программы, клипы", — сказал певец ТСН.ua.

Где сейчас живет Потап

Рэпер ранее говорил, что они с женой Настей Каменских во время войны живут сразу на несколько стран, однако основной является Испания. По словам продюсера, испаноязычная ячейка позволяет его возлюбленной строить карьеру за рубежом.

"Мы сейчас живем в разных странах: Киев, Майами, Барселона... Моя жена Настя Каменских поет на испанском. И город Барселона, где мы чаще находимся, чем в Майами, Дубае, Киеве, на данный момент времени — это начало испаноязычного мира, мегаполис на берегу моря. И оказалось, мы его очень хорошо знаем. Мы там базируемся и оттуда все движение происходит", — говорил Потап.

Потап Фото: Скриншот

Где сейчас Олег Винник

В начале полномасштабной войны Олег Винник уехал в Германию на лечение. Он подтвердил информацию, что имел проблемы со здоровьем, из-за которых был вынужден уйти со сцены. По словам музыканта, заболел он еще до февраля 2022 года.

Олег Винник Фото: Instagram olegg.vynnyk

Представительница фан-клуба Олега Винника Валерия Барон впоследствии говорила, что тот в Германии проживает более 20 лет. Кроме этого, по ее словам, певец является резидентом этой страны.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Бывший продюсер Олега Винника обвинил певца во лжи. Александр Горбенко прокомментировал концерт музыканта в Праге, во время которого тот спел на русском.

Потап признался, что его разговор с российским журналистом Юрием Дудем значительно повысил интерес к его творчеству.

Кроме того, Фокус писал, как изменилась внешность Олега Винника за три года.