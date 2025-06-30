"График забит": Потап похвастался, что после интервью у Дудя снова стал популярным (видео)

Украинский музыкант Алексей Потапенко утверждает, что его разговор с российским журналистом Юрием Дудем, который спровоцировал волну возмущения в обществе, значительно повысил интерес к его творчеству.

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Артист, более известный под псевдонимом Потап, дал новое интервью латвийскому YouTube-каналу "И Грянул Грэм". На вопрос ведущего, жалеет ли он об участии в проекте российского блогера, гость дал категорический ответ.

"Я считаю, что это лучшее интервью в моей жизни. Оно набрало 6 млн просмотров. У меня история выпуска скандальных вещей достаточно длинная — от скандальных клипов/песен остаются только миллионы просмотров. Через год вспоминаешь это, глядя на счетчик. В этом плане интервью Дудю было отличное", — заявил музыкант.

Украинский музыкант Алексей Потапенко Фото: вДудь

Потапенко признал, что после этого получил немало критики в свою сторону, однако утверждает, что поддержки вроде бы было гораздо больше, и объяснил свое отношение к ситуации.

"Я — артист. Естественно, что мое артистическое [нутро] радуется, когда на меня обращают внимание. Какое это внимание: хорошее или плохое — неважно. Артист всегда питается вниманием", — пояснил он.

Концертный график забит

По словам музыканта, это скандальное интервью имело практическое влияние на его карьеру за рубежом, где он развивает новый музыкальный проект — Slavic Balagan.

"Мой концертный график забит каждый день после интервью Дудю, поэтому это была классная штука. Ну и интервью на самом деле хорошее. Если вы его посмотрите через год или два, то покачаете головой", — добавил Алексей, который живет за границей.

Напомним, интервью Потапа блогеру Юрию Дудю вызвало резонанс в украинском обществе. Многие коллеги из сферы шоу-бизнеса начали критиковать его.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

В интервью молдавскому журналисту Потап откровенно рассказал об их дуэте с Настей. Певец вспомнил, что сначала они очень не понравились друг другу. По его словам, для Насти он был тогда слишком экстравагантным. А она ему показалась девушкой со слишком высоким мнением о себе, но позже он изменил свое мнение.

Потап также вспомнил, как выглядел в юности, показав архивное фото с длинными волосами.

Кроме того, Алексей Потапенко удивил признанием о своем происхождении после прохождения ДНК-исследования. Оказалось, что рэпер не только украинец по корням.