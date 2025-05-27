Потап неожиданно сделал ДНК-тест: о каком "сюрпризе" он узнал (видео)

Украинский рэпер и продюсер Потап удивил признанием о своем происхождении после прохождения ДНК-исследования. Оказалось, что музыкант не только украинец по корням.

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Об этом продюсер рассказал в интервью рижскому медиа rus tvnet.

Потап рассказал о своем происхождении

Продюсер признался, что давно слышал предположения относительно своего внешнего вида.

В частности, часто спрашивали, не имеет ли тот литовских или латвийских корней, ведь рост и черты лица не совсем типичны для славян. Поэтому после этого муж Насти Каменских решил официально проверить свое происхождение с помощью ДНК-теста. В конце концов Потап узнал, что почти на половину его род происходит из стран Балтики (Эстония, Литва, Латвия).

"Я недавно сдал анализы, которые определяют состав национальности в крови. И во мне 40% крови Балтики. Мне всегда говорили: "Вы из Литвы, Латвии, откуда вы? Вы такой высокий". И лицо у меня не очень славянское. Ну, как сказать, смотря с какими славянами сравнивать", — отметил продюсер.

Потап Фото: https://www.instagram.com/realpotap/

Более того, результат не удивил рэпера. В то же время Потап добавил, что где бы он ни был, "домом всегда будет оставаться Украина".

"У нас столько пересечений было. Начиная с Великого княжества Литовского, Киевской Руси, Речи Посполитой — вот эта вся группа народности давным-давно уже пересеклась. И во мне это четко видно. Особенно по росту. И поэтому я здесь (в Риге — Ред.) чувствую себя как дома. Единственное, что я еще не уловил — язык. Я буду учиться с удовольствием", — рассказал продюсер.

Где сейчас живет Потап

Потап ранее говорил, что они с Настей Каменских живут сразу на несколько стран, однако основной является Испания. По словам рэпера, испаноязычная ячейка позволяет его жене строить карьеру за рубежом.

"Мы сейчас живем в разных странах: Киев, Майами, Барселона... Моя жена Настя Каменских поет на испанском. И город Барселона, где мы чаще находимся, чем в Майами, Дубае, Киеве, на данный момент времени — это начало испаноязычного мира, мегаполис на берегу моря. И оказалось, мы его очень хорошо знаем. Мы там базируемся и оттуда все движение происходит", — признавался Потап.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Настя Каменских и Потап отметили шестую годовщину брака, поздравив друг друга публично.

Жена Потапа публично назвала рэпера "бывшим", поздравляя его с днем рождения.

Кроме того, Настя Каменских прямо на сцене ответила на слухи о разводе с Потапом.