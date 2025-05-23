"Друг друга терпеть не могли": как Настя Каменских и Потап отметили годовщину брака (фото)

Украинский рэпер Потап и певица Настя Каменских поженились 23 мая 2019 года. В этом году звездные супруги отмечают чугунную свадьбу.

Related video

Поздравлениями друг друга дуэт поделился в своих соцсетях.

Каменских опубликовала в Instagram лаконичную сторис: на видео появляются только их с Потапом руки. Артистка поглаживает запястье возлюбленного, а на руке продюсера можно увидеть татуировки "Киев", "Потап и Настя".

"6 лет. Спасибо тебе. Люблю", — написала Настя Каменстких, тэгнув Потапа.

Настя Каменских поздравила Потапа с годовщиной свадьбы Фото: kamenskux/instagram

Более того, певица показала вероятный подарок от мужа — букет пионов.

Настя Каменских и Потап отмечают шестую годовщину Фото: kamenskux/instagram

Тем временем рэпер в своих сторис показал архивное фото и тоже поблагодарил Каменских.

"Шесть лет, крошка! Спасибо тебе за все", — написал рэпер.

Настя Каменских и Потап Фото: instagram.com/realpotap

Настя Каменских и Потап: две свадьбы

Настя Каменских и Алексей Потапенко поженились в 2019 году без публичного анонса. Об их свадьбе буквально стало известно в день церемонии. Общих детей у супругов нет. У продюсера подрастает сын Андрей от Ирины Горовой.

Настя Каменских и Потап

Впрочем, впоследствии оказалось, что пара сыграла еще одну свадьбу — в Лас-Вегасе. За два года до церемонии в Украине.

"Сейчас мы каждый раз шутим, что сыграли две свадьбы для каждого из нас — в моем стиле — большая элегантная и изысканная свадьба в Киеве, и в стиле Лешки — яркая, оригинальная, спонтанная и очень романтичная — свадьба-сюрприз в Вегасе", — рассказывала Настя.

Настя Каменских и Потап сыграли свадьбу в Лас-Вегасе Фото: kamenskux/instagram

Потап и Настя Каменских: как все начиналось

История Потапа и Насти Каменских как творческого дуэта началась в середине 2000-х годов, и со временем переросла в нечто гораздо большее — как в карьерном, так и в личном плане.

В 2006 году появился дуэт "Потап и Настя". Продюсером и автором большинства песен стал сам Потапенко. Каменских он нашел во время кастинга.

Долгое время звезды отрицали любые романтические отношения, подчеркивая, что между ними — только работа и дружба. Однако слухи об их романе не утихали много лет.

В 2017-2018 годах дуэт прекращает деятельность, а Потап и Настя начинают сольные карьеры. Рэпер больше занимается продюсированием, а певица запускает сольный проект NK.

Настя Каменских и Потап сыграли свадьбу в Киеве

Более того, Каменских признавалась, что они ненавидели друг друга в свое время.

"Пусть люди говорят. Нас когда люди женили, то мы друг друга терпеть не могли. Когда сейчас разводят — мы как никогда... У нас все хорошо! Поэтому пусть все что-то говорят!" — сказала звезда сцены, отвечая на слухи о разводе.

Напомним, Настя Каменских публично назвала Потапа "бывшим", поздравляя его с днем рождения.

Также Фокус писал о 38-м дне рождения Насти Каменских. Артистка показала, что ей подарил муж.