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Стиль жизни

Каменских отпраздновала день рождения: что ей подарили Потап и фанаты (фото, видео)

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Фото: instagram.com/kamenskux | Потап рассказал, что праздничный день Настя Каменских начала в тренажерном зале

4 мая певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, отпраздновала свое 38-летие. Ее поздравило сообщество поклонников, а также любимый муж Алексей Потапенко.

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Подарки артистка показала на своей странице в Instagram.

Сообщество фанатов Каменских, которое называется NK Family, передало певице загадочную коробку к празднику.

"Я вас очень люблю и благодарна, что вы есть в моей жизни. Я знаю, что вы меня супер поддерживаете абсолютно всегда и всегда мне дарите подарки. Мне это очень приятно", — сказала она, зачитав текст открытки с теплыми поздравлениями.

Внутри была футболка с детским фото артистки и надписью "Be happy like a child every day", что на русский переводится как "Будь счастливой, как ребенок, каждый день".

Настя Каменских, Каменских, NK, NK Family, день рождения Каменских, день рождения Каменских Fullscreen
Футболка, которую NK получила от сообщества своих фанатов
Фото: Скриншот

Также подарок содержал украшения — подвески, которые нужно самостоятельно разрисовывать. Каменских объяснила, что любит творчество своими руками, и ее поклонники об этом знают.

Также NK показалась в коротком белом платье, поблагодарив всех за поздравления и "такое количество тепла, которое получила сегодня".

Певица показала и подарок от своего мужа, известного под псевдонимом Потап. Звездный рэпер и продюсер порадовал любимую букетом в розово-белых тонах из роз и гортензий, а также, возможно, ранункулюсов или пионов. Его дополнили сладости — ягоды в шоколаде, в частности малина и клубника. Их положили в красную коробку в форме сердца и украсили свечами в форме праздничных шариков к 38-летию.

Настя Каменских, Каменских, NK, Потап, Потапенко, Алексей Потапенко, Потап и Настя, Потап и Каменских, день рождения Каменских, день рождения Каменских Fullscreen
Подарок от Потапа, который получила Каменских ко дню рождения
Фото: Скриншот
Настя Каменских, Каменских, NK, Потап, Потапенко, Алексей Потапенко, Потап и Настя, Потап и Каменских, день рождения Каменских, день рождения Каменских Fullscreen
Подарок от Потапа, который получила Каменских ко дню рождения
Фото: Скриншот

Каменских поблагодарила мужчину на английском, назвав его "своей любовью".

На собственной странице Потапенко показал, что даже в праздник певица проводила время в тренажерном зале. Правда, сама тренировка на камеру не попала, только то, как NK в спортивной одежде настраивала камеру на телефоне для селфи.

"Вот так суперзвезда начала свой день рождения", — подписал кадры Потап.

Напомним, на днях Настя Каменских ответила на слухи о своем разводе, которые уже длительное время распространяются в соцсетях и СМИ. Певица заверила, что у них с Алексеем Потапенко все хорошо, а чувства сейчас сильнее, чем когда люди "женили" пару.

Также на слухи реагировал и сам Потап. Он делился, что из-за войны его отношения с женой стали только крепче. Рэпер также признался, что супруги очень хотят детей.