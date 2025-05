Каменских отпраздновала день рождения: что ей подарили Потап и фанаты (фото, видео)

4 мая певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, отпраздновала свое 38-летие. Ее поздравило сообщество поклонников, а также любимый муж Алексей Потапенко.

Подарки артистка показала на своей странице в Instagram.

Сообщество фанатов Каменских, которое называется NK Family, передало певице загадочную коробку к празднику.

"Я вас очень люблю и благодарна, что вы есть в моей жизни. Я знаю, что вы меня супер поддерживаете абсолютно всегда и всегда мне дарите подарки. Мне это очень приятно", — сказала она, зачитав текст открытки с теплыми поздравлениями.

Внутри была футболка с детским фото артистки и надписью "Be happy like a child every day", что на русский переводится как "Будь счастливой, как ребенок, каждый день".

Футболка, которую NK получила от сообщества своих фанатов Фото: Скриншот

Также подарок содержал украшения — подвески, которые нужно самостоятельно разрисовывать. Каменских объяснила, что любит творчество своими руками, и ее поклонники об этом знают.

Также NK показалась в коротком белом платье, поблагодарив всех за поздравления и "такое количество тепла, которое получила сегодня".

Певица показала и подарок от своего мужа, известного под псевдонимом Потап. Звездный рэпер и продюсер порадовал любимую букетом в розово-белых тонах из роз и гортензий, а также, возможно, ранункулюсов или пионов. Его дополнили сладости — ягоды в шоколаде, в частности малина и клубника. Их положили в красную коробку в форме сердца и украсили свечами в форме праздничных шариков к 38-летию.

Подарок от Потапа, который получила Каменских ко дню рождения Фото: Скриншот

Каменских поблагодарила мужчину на английском, назвав его "своей любовью".

На собственной странице Потапенко показал, что даже в праздник певица проводила время в тренажерном зале. Правда, сама тренировка на камеру не попала, только то, как NK в спортивной одежде настраивала камеру на телефоне для селфи.

"Вот так суперзвезда начала свой день рождения", — подписал кадры Потап.

Напомним, на днях Настя Каменских ответила на слухи о своем разводе, которые уже длительное время распространяются в соцсетях и СМИ. Певица заверила, что у них с Алексеем Потапенко все хорошо, а чувства сейчас сильнее, чем когда люди "женили" пару.

Также на слухи реагировал и сам Потап. Он делился, что из-за войны его отношения с женой стали только крепче. Рэпер также признался, что супруги очень хотят детей.