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Стиль життя

Каменських відсвяткувала день народження: що їй подарували Потап і фанати (фото, відео)

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Фото: instagram.com/kamenskux | Потап розповів, що святковий день Настя Каменських розпочала у тренажерному залі

4 травня співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, відсвяткувала своє 38-річчя. Її привітала спільнота прихильників, а також коханий чоловік Олексій Потапенко.

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Подарунки артистка показала на своїй сторінці в Instagram.

Спільнота фанатів Каменських, яка називається NK Family, передала співачці загадкову коробку до свята.

"Я вас дуже люблю і вдячна, що ви є в моєму житті. Я знаю, що ви мене супер підтримуєте абсолютно завжди й завжди мені даруєте подарунки. Мені це дуже приємно", — сказала вона, зачитавши текст листівки з теплими привітаннями.

Всередині була футболка з дитячим фото артистки та написом "Be happy like a child every day", що українською перекладається як "Будь щасливою, як дитина, кожного дня".

Настя Каменських, Каменських, NK, NK Family, день народження Каменських Fullscreen
Футболка, яку NK отримала від спільноти своїх фанатів
Фото: Скриншот

Також подарунок містив прикраси — підвіски, які потрібно самостійно розмальовувати. Каменських пояснила, що любить творчість своїми руками, і її прихильники про це знають.

Також NK показалася у короткій білій сукні, подякувавши усім за привітання і "таку кількість тепла, яку отримала сьогодні".

Співачка показала і подарунок від свого чоловіка, відомого під псевдонімом Потап. Зірковий репер і продюсер порадував кохану букетом у рожево-білих тонах з троянд та гортензій, а також, можливо, ранункулюсів або півоній. Його доповнили солодощі — ягоди у шоколаді, зокрема малина й полуниця. Їх поклали у червону коробку в формі серця і прикрасили свічками у формі святкових кульок до 38-річчя.

Настя Каменських, Каменських, NK, Потап, Потапенко, Олексій Потапенко, Потап і Настя, Потап і Каменських, день народження Каменських Fullscreen
Подарунок від Потапа, який отримала Каменських до дня народження
Фото: Скриншот
Настя Каменських, Каменських, NK, Потап, Потапенко, Олексій Потапенко, Потап і Настя, Потап і Каменських, день народження Каменських Fullscreen
Подарунок від Потапа, який отримала Каменських до дня народження
Фото: Скриншот

Каменських подякувала чоловіку англійською, назвавши його "своїм коханням".

На власній сторінці Потапенко показав, що навіть у свято співачка проводила час у тренажерному залі. Щоправда, саме тренування на камеру не потрапило, лише те, як NK у спортивному одязі налаштовувала камеру на телефоні для селфі.

"Ось так суперзірка розпочала свій день народження", — підписав кадри Потап.

Нагадаємо, днями Настя Каменських відповіла на чутки про своє розлучення, які вже тривалий час ширяться у соцмережах і ЗМІ. Співачка запевнила, що у них з Олексієм Потапенком усе добре, а почуття нині сильніші, ніж коли люди "одружували" пару.

Також на чутки реагував і сам Потап. Він ділився, що через війну його стосунки з дружиною стали тільки міцнішими. Репер також зізнався, що подружжя дуже хоче дітей.