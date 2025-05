Каменських відсвяткувала день народження: що їй подарували Потап і фанати (фото, відео)

4 травня співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, відсвяткувала своє 38-річчя. Її привітала спільнота прихильників, а також коханий чоловік Олексій Потапенко.

Подарунки артистка показала на своїй сторінці в Instagram.

Спільнота фанатів Каменських, яка називається NK Family, передала співачці загадкову коробку до свята.

"Я вас дуже люблю і вдячна, що ви є в моєму житті. Я знаю, що ви мене супер підтримуєте абсолютно завжди й завжди мені даруєте подарунки. Мені це дуже приємно", — сказала вона, зачитавши текст листівки з теплими привітаннями.

Всередині була футболка з дитячим фото артистки та написом "Be happy like a child every day", що українською перекладається як "Будь щасливою, як дитина, кожного дня".

Футболка, яку NK отримала від спільноти своїх фанатів Фото: Скриншот

Також подарунок містив прикраси — підвіски, які потрібно самостійно розмальовувати. Каменських пояснила, що любить творчість своїми руками, і її прихильники про це знають.

Також NK показалася у короткій білій сукні, подякувавши усім за привітання і "таку кількість тепла, яку отримала сьогодні".

Співачка показала і подарунок від свого чоловіка, відомого під псевдонімом Потап. Зірковий репер і продюсер порадував кохану букетом у рожево-білих тонах з троянд та гортензій, а також, можливо, ранункулюсів або півоній. Його доповнили солодощі — ягоди у шоколаді, зокрема малина й полуниця. Їх поклали у червону коробку в формі серця і прикрасили свічками у формі святкових кульок до 38-річчя.

Подарунок від Потапа, який отримала Каменських до дня народження Фото: Скриншот

Каменських подякувала чоловіку англійською, назвавши його "своїм коханням".

На власній сторінці Потапенко показав, що навіть у свято співачка проводила час у тренажерному залі. Щоправда, саме тренування на камеру не потрапило, лише те, як NK у спортивному одязі налаштовувала камеру на телефоні для селфі.

"Ось так суперзірка розпочала свій день народження", — підписав кадри Потап.

Нагадаємо, днями Настя Каменських відповіла на чутки про своє розлучення, які вже тривалий час ширяться у соцмережах і ЗМІ. Співачка запевнила, що у них з Олексієм Потапенком усе добре, а почуття нині сильніші, ніж коли люди "одружували" пару.

Також на чутки реагував і сам Потап. Він ділився, що через війну його стосунки з дружиною стали тільки міцнішими. Репер також зізнався, що подружжя дуже хоче дітей.