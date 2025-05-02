"Один одного терпіти не могли": Каменських відповіла, чи розлучається з Потапом (відео)

Українська співачка Настя Каменських відповіла на чутки про розлучення з Потапом, які останніми роками активно ширяться в мережі.

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Відповідне відео зʼявилося в TikTok.

Настя Каменських

На приватній вечірці перед виконанням хіта Настя Каменських публічно заявила, що в неї з Потапом насправді все добре. Ба більше, їхні почуття ще сильніші, ніж це було раніше.

"Нехай люди говорять. Нас коли люди одружували, то ми один одного терпіти не могли. Коли зараз розлучають — ми як ніколи… У нас все добре! Тому нехай всі щось говорять!" — сказала зірка сцени.

Настя Каменських та Потап

Каменських та Олексій Потапенко одружилися у 2019 році без публічного анонсу важливої події. Спільних дітей у подружжя немає. І продюсер, і його друга дружина офіційно говорять, що в них усе добре. Втім, шанувальники останні роки підозрюють пару в розриві, адже більшість часу Потап проводить за кордоном, а Каменських — в Україні. До того ж, вони практично не зʼявляються разом на публіці.

Настя Каменських і Потап Фото: instagram.com/realpotap

Реперу навіть приписували роман з іншою жінкою. Ходили чутки, що Потап зрадив дружині з її подругою та колишньою Позитива – дизайнеркою Анною Андрійчук. Втім, офіційно ці домисли не підтвердилися.

А в інтервʼю російському журналісту Юрію Дудю Потап говорив, що в них з Каменських усе добре. Ба більше, музикант хотів би ще кілька разів стати батьком.

Нагадаємо, навесні 2025 Потап та Настя Каменських уперше за довгий час показалися на спільному селфі. Сонячний знімок з Маямі опублікував Сергій Маковець.

Також Фокус писав про нову пісню Насті Каменських, у якій артистка натякнула на болісний розрив.