"Друг друга терпеть не могли": Каменских ответила, разводится ли с Потапом (видео)

Украинская певица Настя Каменских ответила на слухи о разводе с Потапом, которые в последние годы активно распространяются в сети.

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Соответствующее видео появилось в TikTok.

Настя Каменских

На частной вечеринке перед исполнением хита Настя Каменских публично заявила, что у нее с Потапом на самом деле все хорошо. Более того, их чувства еще сильнее, чем это было раньше.

"Пусть люди говорят. Нас когда люди женили, то мы друг друга терпеть не могли. Когда сейчас разводят — мы как никогда... У нас все хорошо! Поэтому пусть все что-то говорят!" — сказала звезда сцены.

Настя Каменских и Потап

Каменских и Алексей Потапенко поженились в 2019 году без публичного анонса важного события. Общих детей у супругов нет. И продюсер, и его вторая жена официально говорят, что у них все хорошо. Впрочем, поклонники последние годы подозревают пару в разрыве, ведь большую часть времени Потап проводит за границей, а Каменских — в Украине. К тому же, они практически не появляются вместе на публике.

Настя Каменских и Потап Фото: instagram.com/realpotap

Рэперу даже приписывали роман с другой женщиной. Ходили слухи, что Потап изменил жене с ее подругой и бывшей Позитива — дизайнером Анной Андрийчук. Впрочем, официально эти домыслы не подтвердились.

А в интервью российскому журналисту Юрию Дудю Потап говорил, что у них с Каменских все хорошо. Более того, музыкант хотел бы еще несколько раз стать отцом.

Напомним, весной 2025 года Потап и Настя Каменских впервые за долгое время показались на совместном селфи. Солнечный снимок из Майами опубликовал Сергей Маковец.

Также Фокус писал о новой песне Насти Каменских, в которой артистка намекнула на болезненный разрыв.