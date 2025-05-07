"Моя муза": Потап розказав, де вони з Настею Каменських живуть під час війни (фото)

Український репер Потап (Олексій Потапенко) зізнався, що вони з Настею Каменських наразі живуть на кілька країн, включно з Україною.

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Про це продюсер розповів в інтерв'ю латвійському проєкту "Все Всегда Везде".

Потап розкрив, що вони з дружиною живуть одразу на декілька країн: основною є Іспанія. За словами продюсера, іспаномовний осередок дозволяє Каменських будувати кар'єру за кордоном.

"Ми зараз живемо в різних країнах: Київ, Маямі, Барселона… Моя дружина Настя Каменських співає іспанською. І місто Барселона, де ми частіше знаходимося, ніж у Маямі, Дубаї, Києві, на даний момент часу — це початок іспаномовного світу, мегаполіс на березі моря. І виявилось, ми його дуже добре знаємо. Ми там базуємось і звідти весь рух відбувається. Дівчата рулять!" — розповів Потап, перебуваючи на момент інтервʼю в Ризі, Латвія.

Настя Каменських і Потап Фото: Instagram @realpotap

Ба більше, Потапенко публічно засипав дружину компліментами. Репер нагадав, що весь творчий шлях проходив з Каменських разом. Коли співачка виходить на сцену, її чоловіку важко втримати емоції.

"Настя, коли співає, я ридаю. Вона мене пробирає наскрізь. Я за неї хвилююся, підтримую. Я з нею перебуваю у цей момент. Я писав ці пісні разом із нею, тож проживаю цей момент. Я нею пишаюся, вона моя муза. Вона чудова", — сказав репер.

Настя Каменських і Потап Фото: kamenskux/instagram

Настя Каменських і Потап

Каменських та Олексій Потапенко одружилися у 2019 році без публічного анонсу. Спільних дітей у зіркового подружжя немає. І продюсер, і його друга дружина офіційно говорять, що в них усе добре, попри чутки про розлучення в мережі.

Нагадаємо, Настя Каменських відповіла на чутки про розлучення з Потапом прямо під час свого виступу. Співачка пригадала, як вони не могли одне одного терпіти.

Також Фокус писав про 38-й день народження Насті Каменських. Артистка показала, що їй подарував чоловік.