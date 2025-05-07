"Моя муза": Потап рассказал, где они с Настей Каменских живут во время войны (фото)

Украинский рэпер Потап (Алексей Потапенко) признался, что они с Настей Каменских сейчас живут на несколько стран, включая Украину.

Related video

Об этом продюсер рассказал в интервью латвийскому проекту "Все Всегда Везде".

Потап раскрыл, что они с женой живут сразу на несколько стран: основной является Испания. По словам продюсера, испаноязычная среда позволяет Каменских строить карьеру за рубежом.

"Мы сейчас живем в разных странах: Киев, Майами, Барселона... Моя жена Настя Каменских поет на испанском. И город Барселона, где мы чаще находимся, чем в Майами, Дубае, Киеве, на данный момент времени — это начало испаноязычного мира, мегаполис на берегу моря. И оказалось, мы его очень хорошо знаем. Мы там базируемся и оттуда все движение происходит. Девочки рулят!" — рассказал Потап, находясь на момент интервью в Риге, Латвия.

Настя Каменских и Потап Фото: Instagram @realpotap

Более того, Потапенко публично засыпал жену комплиментами. Рэпер напомнил, что весь творческий путь проходил с Каменских вместе. Когда певица выходит на сцену, ее мужу трудно удержать эмоции.

"Настя, когда поет, я рыдаю. Она меня пробирает насквозь. Я за нее волнуюсь, поддерживаю. Я с ней нахожусь в этот момент. Я писал эти песни вместе с ней, поэтому проживаю этот момент. Я ею горжусь, она моя муза. Она замечательная", — сказал рэпер.

Настя Каменских и Потап Фото: kamenskux/instagram

Настя Каменских и Потап

Каменских и Алексей Потапенко поженились в 2019 году без публичного анонса. Общих детей у звездных супругов нет. И продюсер, и его вторая жена официально говорят, что у них все хорошо, несмотря на слухи о разводе в сети.

Напомним, Настя Каменских ответила на слухи о разводе с Потапом прямо во время своего выступления. Певица вспомнила, как они не могли друг друга терпеть.

Также Фокус писал о 38-м дне рождения Насти Каменских. Артистка показала, что ей подарил муж.