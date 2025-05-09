Настя Каменских назвала Потапа "бывшим": что произошло (фото)

Украинская певица Настя Каменских поздравила своего мужа, рэпера Потапа, с днем рождения. Продюсеру исполнилось 44 года.

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Кадром с именинником Каменских поделилась в Instagram.

Артистка опубликовала их совместное фото. На снимке Потап и Настя Каменских лежали друг возле друга в объятиях. В частности, певица показала, как в Telegram посылала мужу воздушный поцелуй. Оказалось, что рэпер у своей жены подписан "Love" (любовь).

Более того, Каменских креативно обратилась к имениннику: "С днем рождения, мой любимый "бывший". Таким образом звезда сцены пошутила, что их часто "разводят" в сети.

"Всегда рядом, люблю, целую, mi amor", — написала артистка.

Потап и Настя Каменских

Отметим, что Настя Каменских и Алексей Потапенко поженились в 2019 году без публичного анонса. Общих детей у звездных супругов нет. У продюсера есть сын Андрей от бывшей жены Ирины Горовой.

Накануне Потап признался, что они с женой живут сразу на несколько стран: основной является Испания.

"Мы сейчас живем в разных странах: Киев, Майами, Барселона... Моя жена Настя Каменских поет на испанском. И город Барселона, где мы чаще находимся, чем в Майами, Дубае, Киеве, на данный момент времени — это начало испаноязычного мира, мегаполис на берегу моря. И оказалось, мы его очень хорошо знаем. Мы там базируемся и оттуда все движение происходит", — рассказал рэпер.

Напомним, Настя Каменских ответила на слухи о разводе с Потапом прямо со сцены. Артистка вспомнила, как они не могли друг друга терпеть.

Также Фокус писал о 38-м дне рождения Насти Каменских. Певица показала, что ей подарил Потап.