Настя Каменських назвала Потапа "колишнім": що сталося (фото)

Українська співачка Настя Каменських привітала свого чоловіка, репера Потапа, з днем народження. Продюсеру виповнилося 44 роки.

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Кадром з іменинником Каменських поділилася в Instagram.

Артистка опублікувала їхнє спільне фото. На знімку Потап та Настя Каменських лежали одне біля одного в обіймах. Зокрема, співачка показала, як у Telegram надсилала чоловіку повітряний поцілунок. Виявилося, що репер у своєї дружини підписаний "Love" (любов).

Ба більше, Каменських креативно звернулася до іменинника: "З днем народження, мій коханий "колишній". Таким чином зірка сцени пожартувала, що їх часто "розлучають" у мережі.

"Завжди поряд, люблю, цілую, mi amor", — написала артистка.

Потап та Настя Каменських

Зазначимо, що Настя Каменських та Олексій Потапенко одружилися у 2019 році без публічного анонсу. Спільних дітей у зіркового подружжя немає. У продюсера є син Андрій від колишньої дружини Ірини Горової.

Напередодні Потап зізнався, що вони з дружиною живуть одразу на декілька країн: основною є Іспанія.

"Ми зараз живемо в різних країнах: Київ, Маямі, Барселона… Моя дружина Настя Каменських співає іспанською. І місто Барселона, де ми частіше знаходимося, ніж у Маямі, Дубаї, Києві, на даний момент часу — це початок іспаномовного світу, мегаполіс на березі моря. І виявилось, ми його дуже добре знаємо. Ми там базуємось і звідти весь рух відбувається", — розповів репер.

Нагадаємо, Настя Каменських відповіла на чутки про розлучення з Потапом прямо зі сцени. Артистка пригадала, як вони не могли одне одного терпіти.

Також Фокус писав про 38-й день народження Насті Каменських. Співачка показала, що їй подарував Потап.