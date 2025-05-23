"Один одного терпіти не могли": як Настя Каменських і Потап відзначили річницю шлюбу (фото)

Український репер Потап та співачка Настя Каменських одружилися 23 травня 2019 року. Цього року зіркове подружжя відзначає чавунне весілля.

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Привітаннями одне одного дует поділився у своїх соцмережах.

Каменських опублікувала в Instagram лаконічну сторіс: на відео з'являються лише їхні з Потапом руки. Артистка погладжує зап'ястя коханого, а на руці продюсера можна побачити татуювання "Київ", "Потап і Настя".

"6 років. Дякую тобі. Кохаю", — написала Настя Каменстких, тегнувши Потапа.

Настя Каменських привітала Потапа з річницею весілля Фото: kamenskux/instagram

Ба більше, співачка показала ймовірний подарунок від чоловіка — букет півоній.

Настя Каменських та Потап відзначають шосту річницю Фото: kamenskux/instagram

Тим часом репер у своїх сторіс показав архівне фото і теж подякував Каменських.

"Шість років, крихітко! Дякую тобі за все", — написав репер.

Настя Каменських та Потап Фото: instagram.com/realpotap

Настя Каменських і Потап: два весілля

Настя Каменських та Олексій Потапенко одружилися у 2019 році без публічного анонсу. Про їхнє весілля буквально стало відомо в день церемонії. Спільних дітей у подружжя немає. У продюсера підростає син Андрій від Ірини Горової.

Настя Каменських та Потап

Втім, згодом виявилося, що пара зіграла ще одне весілля — у Лас-Вегасі. За два роки до церемонії в Україні.

"Зараз ми щоразу жартуємо, що зіграли два весілля для кожного з нас — в моєму стилі — велике елегантне і вишукане весілля в Києві, і в стилі Льошки — яскраве, оригінальне, спонтанне і дуже романтична — весілля-сюрприз в Вегасі", — розповідала Настя.

Настя Каменських та Потап зіграли весілля в Лас-Вегасі Фото: kamenskux/instagram

Потап і Настя Каменських: як усе починалося

Історія Потапа та Насті Каменських як творчого дуету почалася в середині 2000-х років, і з часом переросла в щось значно більше — як у кар'єрному, так і в особистому плані.

У 2006 році з’явився дует "Потап і Настя". Продюсером і автором більшості пісень став сам Потапенко. Каменських він знайшов під час кастингу.

Довгий час зірки заперечували будь-які романтичні стосунки, наголошуючи, що між ними — лише робота і дружба. Проте чутки про їхній роман не вщухали багато років.

У 2017-2018 роках дует припиняє діяльність, а Потап та Настя починають сольні кар'єри. Репер більше займається продюсуванням, а співачка запускає сольний проєкт NK.

Настя Каменських та Потап зіграли весілля в Києві

Ба більше, Каменських зізнавалася, що вони ненавиділи одне одного свого часу.

"Нехай люди говорять. Нас коли люди одружували, то ми один одного терпіти не могли. Коли зараз розлучають — ми як ніколи… У нас все добре! Тому нехай всі щось говорять!" — сказала зірка сцени, відповідаючи на чутки про розлучення.

Нагадаємо, Настя Каменських публічно назвала Потапа "колишнім", вітаючи його з днем народження.

Також Фокус писав про 38-й день народження Насті Каменських. Артистка показала, що їй подарував чоловік.