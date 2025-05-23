"Один одного терпіти не могли": як Настя Каменських і Потап відзначили річницю шлюбу (фото)
Український репер Потап та співачка Настя Каменських одружилися 23 травня 2019 року. Цього року зіркове подружжя відзначає чавунне весілля.
Привітаннями одне одного дует поділився у своїх соцмережах.
Каменських опублікувала в Instagram лаконічну сторіс: на відео з'являються лише їхні з Потапом руки. Артистка погладжує зап'ястя коханого, а на руці продюсера можна побачити татуювання "Київ", "Потап і Настя".
"6 років. Дякую тобі. Кохаю", — написала Настя Каменстких, тегнувши Потапа.
Ба більше, співачка показала ймовірний подарунок від чоловіка — букет півоній.
Тим часом репер у своїх сторіс показав архівне фото і теж подякував Каменських.
"Шість років, крихітко! Дякую тобі за все", — написав репер.
Настя Каменських і Потап: два весілля
Настя Каменських та Олексій Потапенко одружилися у 2019 році без публічного анонсу. Про їхнє весілля буквально стало відомо в день церемонії. Спільних дітей у подружжя немає. У продюсера підростає син Андрій від Ірини Горової.
Втім, згодом виявилося, що пара зіграла ще одне весілля — у Лас-Вегасі. За два роки до церемонії в Україні.
"Зараз ми щоразу жартуємо, що зіграли два весілля для кожного з нас — в моєму стилі — велике елегантне і вишукане весілля в Києві, і в стилі Льошки — яскраве, оригінальне, спонтанне і дуже романтична — весілля-сюрприз в Вегасі", — розповідала Настя.
Потап і Настя Каменських: як усе починалося
Історія Потапа та Насті Каменських як творчого дуету почалася в середині 2000-х років, і з часом переросла в щось значно більше — як у кар'єрному, так і в особистому плані.
У 2006 році з’явився дует "Потап і Настя". Продюсером і автором більшості пісень став сам Потапенко. Каменських він знайшов під час кастингу.
Довгий час зірки заперечували будь-які романтичні стосунки, наголошуючи, що між ними — лише робота і дружба. Проте чутки про їхній роман не вщухали багато років.
У 2017-2018 роках дует припиняє діяльність, а Потап та Настя починають сольні кар'єри. Репер більше займається продюсуванням, а співачка запускає сольний проєкт NK.
Ба більше, Каменських зізнавалася, що вони ненавиділи одне одного свого часу.
"Нехай люди говорять. Нас коли люди одружували, то ми один одного терпіти не могли. Коли зараз розлучають — ми як ніколи… У нас все добре! Тому нехай всі щось говорять!" — сказала зірка сцени, відповідаючи на чутки про розлучення.
Нагадаємо, Настя Каменських публічно назвала Потапа "колишнім", вітаючи його з днем народження.
Також Фокус писав про 38-й день народження Насті Каменських. Артистка показала, що їй подарував чоловік.