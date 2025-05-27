Потап несподівано зробив ДНК-тест: про який "сюрприз" він дізнався (відео)

Український репер і продюсер Потап здивував зізнанням про своє походження після проходження ДНК-дослідження. Виявилося, що музикант не лише українець за корінням.

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Про це продюсер розповів в інтерв’ю ризькому медіа rus tvnet.

Потап розповів про своє походження

Продюсер зізнався, що давно чув припущення щодо свого зовнішнього вигляду.

Зокрема, часто запитували, чи не має той литовського або латвійського коріння, адже зріст та риси обличчя не зовсім типові для слов’ян. Тому після цього чоловік Насті Каменських вирішив офіційно перевірити своє походження за допомогою ДНК-тесту. Зрештою Потап дізнався, що майже на половину його рід походить з країн Балтики (Естонія, Литва, Латвія).

"Я нещодавно здав аналізи, які визначають склад національності в крові. І в мені 40% крові Балтики. Мені завжди говорили: "Ви з Литви, Латвії, звідки ви? Ви такий високий". І обличчя у мене не дуже слов'янське. Ну, як сказати, зважаючи із якими слов'янами порівнювати", — зазначив продюсер.

Потап Фото: https://www.instagram.com/realpotap/

Ба більше, результат не здивував репера. Водночас Потап додав, що де б він не був, "домом завжди залишатиметься Україна".

"У нас стільки перетинів було. Починаючи з Великого князівства Литовського, Київської Русі, Речі Посполитої – ось ця вся група народності давним-давно вже перетнулася. І в мені це чітко видно. Особливо за зростом. І тому я тут (в Ризі – Ред.) почуваюся як удома. Єдине, що я ще не вловив – мову. Я вчитимуся із задоволенням", — розповів продюсер.

Де зараз живе Потап

Потап раніше говорив, що вони з Настею Каменських живуть одразу на декілька країн, проте основною є Іспанія. За словами репера, іспаномовний осередок дозволяє його дружині будувати кар'єру за кордоном.

"Ми зараз живемо в різних країнах: Київ, Маямі, Барселона… Моя дружина Настя Каменських співає іспанською. І місто Барселона, де ми частіше знаходимося, ніж у Маямі, Дубаї, Києві, на даний момент часу — це початок іспаномовного світу, мегаполіс на березі моря. І виявилось, ми його дуже добре знаємо. Ми там базуємось і звідти весь рух відбувається. Дівчата рулять!" — зізнавався Потап.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Настя Каменських і Потап відзначили шосту річницю шлюбу, привітавши одне одного публічно.

Дружина Потапа публічно назвала репера "колишнім", вітаючи його з днем народження.

Крім того, Настя Каменських прямо на сцені відповіла на чутки про розлучення з Потапом.