"Графік забитий": Потап похизувався, що після інтерв'ю у Дудя знову став популярним (відео)

Український музикант Олексій Потапенко стверджує, що його розмова з російським журналістом Юрієм Дудем, яка спровокувала хвилю обурення, значно підвищила інтерес до його творчості.

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Артист, більш відомий під псевдонімом Потап, дав нове інтерв'ю латвійському YouTube-каналу "И Грянул Грэм". На запитання ведучого, чи шкодує він про участь у проєкті російського блогера, гість дав категоричну відповідь.

"Я вважаю, що це найкраще інтерв'ю в моєму житті. Воно набрало 6 млн переглядів. У мене історія випуску скандальних речей досить довга — від скандальних кліпів/пісень залишаються тільки мільйони переглядів. Через рік згадуєш це, дивлячись на лічильник. У цьому плані інтерв'ю Дудю було чудове", — заявив музикант.

Український музикант Олексій Потапенко Фото: вДудь

Потапенко визнав, що після цього отримав чимало критики у свій бік, проте стверджує, що підтримки начебто було набагато більше, й пояснив своє ставлення до ситуації.

"Я — артист. Природно, що моє артистичне [нутро] радіє, коли на мене звертають увагу. Яка це увага: хороша чи погана — неважливо. Артист завжди живиться увагою", — пояснив він.

Концертний графік забитий

За словами музиканта, це скандальне інтерв'ю мало практичний вплив на його кар'єру за кордоном, де він розвиває новий музичний проєкт — Slavic Balagan.

"Мій концертний графік забитий щодня після інтерв'ю Дудю, тому це була класна штука. Ну й інтерв'ю насправді гарне. Якщо ви його подивитеся через рік чи два, то похитаєте головою", — додав Олексій, який живе за кордоном.

Нагадаємо, інтерв'ю Потапа блогеру Юрію Дудю викликало резонанс в українському суспільстві. Багато колег зі сфери шоубізнесу почали критикувати його.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

В інтерв'ю молдавському журналістові Потап відверто розповів про їхній дует з Настею. Співак згадав, що спочатку вони дуже не сподобались один одному. За його словами, для Насті він був тоді занадто екстравагантним. А вона йому здалася дівчиною з надто високою думкою про себе, але згодом він змінив свою думку.

Потап також пригадав, який вигляд мав у юності, показавши архівне фото з довгим волоссям.

Крім того, Олексій Потапенко здивував зізнанням про своє походження після проходження ДНК-дослідження. Виявилося, що репер не лише українець за корінням.