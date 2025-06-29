Чутки підтвердились: Потап розповів, коли насправді розпочались його стосунки з Каменських

Відомий український співак Потап (Олексій Потапенко), який з початку війни виїхав за кордон і почав будувати там свою кар'єру, підтвердив, що їхні стосунки з Настею Каменських розпочалися ще коли він був одружений з Іриною Горовою.

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В інтерв'ю молдавському журналістові Доріну Галбену Потап відверто розповів про їхній дует з Настею та про їхні стосунки.

Співак згадав, що спочатку вони дуже не сподобались один одному. За його словами для Насті він був тоді занадто екстравагантним. А вона йому здалася дівчиною з надто високою думкою про себе, але згодом він змінив свою думку.

Спочатку Потап не планував створення дуету, оскільки завжди хотів виступати сам і їхня музична співпраця мала обмежитись лише однією піснею, але все змінилось після шаленої популярності другої спільної пісні.

"З цього моменту почалася історія довжиною в 11 років. Ми виграли всі музичні премії, ми стали найбільш гастролюючою групою", — пригадує музикант.

За словами Потапа, їхні стосунки з Настею "закрутились" приблизно через 4 роки співпраці. Оскільки гурт почав своє існування в 2006 році, отже стосунки їхні почались в 2010 році, коли він був ще одружений зі своєю першою дружиною Іриною Горовою. З Горовою Потап розлучився в 2014 році.

З Каменських Потап офіційно одружився в 2019 році.

Довгий час пара приховувала свої стосунки.

Потап пригадав, що спочатку Настя йому дуже не сподобалась

"Ми просто хотіли, щоб це було наше. Щоб усе, що відбувалося між нами, залишалося всередині", — зазначив співак.

На його думку, як тільки про стосунки стає всім відомо, дуже часто це руйнується, адже любов знаходиться всередині.

Потап пригадав, що тоді саме він зробив перший крок.

"Я ж чоловік, я роблю перші кроки. А вона тоді не відмовила", — розповів чоловік.

Тоді він навіть і не думав, що буде з дуетом, якби Настя йому відмовила.

23 травня 2025 року зіркове подружжя відзначило річницю весілля.

Раніше Потап потрапив до лікарні та показався в медичному закладі під час прийому їжі.