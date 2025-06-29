Чутки підтвердились: Потап розповів, коли насправді розпочались його стосунки з Каменських
Відомий український співак Потап (Олексій Потапенко), який з початку війни виїхав за кордон і почав будувати там свою кар'єру, підтвердив, що їхні стосунки з Настею Каменських розпочалися ще коли він був одружений з Іриною Горовою.
В інтерв'ю молдавському журналістові Доріну Галбену Потап відверто розповів про їхній дует з Настею та про їхні стосунки.
Співак згадав, що спочатку вони дуже не сподобались один одному. За його словами для Насті він був тоді занадто екстравагантним. А вона йому здалася дівчиною з надто високою думкою про себе, але згодом він змінив свою думку.
Спочатку Потап не планував створення дуету, оскільки завжди хотів виступати сам і їхня музична співпраця мала обмежитись лише однією піснею, але все змінилось після шаленої популярності другої спільної пісні.
"З цього моменту почалася історія довжиною в 11 років. Ми виграли всі музичні премії, ми стали найбільш гастролюючою групою", — пригадує музикант.
За словами Потапа, їхні стосунки з Настею "закрутились" приблизно через 4 роки співпраці. Оскільки гурт почав своє існування в 2006 році, отже стосунки їхні почались в 2010 році, коли він був ще одружений зі своєю першою дружиною Іриною Горовою. З Горовою Потап розлучився в 2014 році.
З Каменських Потап офіційно одружився в 2019 році.
Довгий час пара приховувала свої стосунки.
"Ми просто хотіли, щоб це було наше. Щоб усе, що відбувалося між нами, залишалося всередині", — зазначив співак.
На його думку, як тільки про стосунки стає всім відомо, дуже часто це руйнується, адже любов знаходиться всередині.
Потап пригадав, що тоді саме він зробив перший крок.
"Я ж чоловік, я роблю перші кроки. А вона тоді не відмовила", — розповів чоловік.
Тоді він навіть і не думав, що буде з дуетом, якби Настя йому відмовила.
23 травня 2025 року зіркове подружжя відзначило річницю весілля.
Раніше Потап потрапив до лікарні та показався в медичному закладі під час прийому їжі.