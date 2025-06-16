Під крапельницями: Потап лежить у лікарні за кордоном, що відомо про його стан (фото)
Український репер Потап (Олексій Потапенко), який наразі будує карʼєру за кордоном, потрапив до лікарні та показався в медичному закладі під час прийому їжі.
У своєму Instagram чоловік Насті Каменських опублікував кілька кадрів і розповів, що трапилося.
"ОПА. Поворот сюжету. Мріяв зробити паузу — збулося: швидка, крапельниці, лікарня. Подяка лікарям — я живий!" — написав Потап російською та англійською.
Інших подробиць продюсер не став розкривати.
Певна частина підписників Потапа підтримала його на тлі новин:
- "Будь здоровим, дорогий наш".
- "Одужуй, бро".
- "Легенда, живи!".
- "Наші бажання іноді проявляються в несподіваній формі".
- "Бережи себе".
Були й ті, хто розкритикував Потапенка за підпис російською мовою:
- "А українською вже стало важко писати. Крапельниці заважають".
- "Звалив, і тепер м**кальська нарівні з англійською?".
- "Все, тепер російською?".
Де зараз Потап
Наразі продюсер переважно живе в Барселоні (Іспанія). Він говорив, що це місто стало для нього і його дружини, співачки Насті Каменських, основною базою через розвиток її іспаномовної кар'єри. Окрім Іспанії, репер інколи буває в Україні, Маямі (США), Лондоні (Англія), Дубаї (ОАЕ) та Мексиці.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Потап пригадав, який вигляд мав у юності, показавши архівне фото з довгим волоссям.
- Схуднути на 25 кілограмів Потапу вдалося завдяки фізичним навантаженням.
Крім того, Потап здивував зізнанням про своє походження після проходження ДНК-дослідження. Виявилося, що репер не лише українець за корінням.