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Стиль життя

Під крапельницями: Потап лежить у лікарні за кордоном, що відомо про його стан (фото)

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Фото: Instagram @realpotap | Потап

Український репер Потап (Олексій Потапенко), який наразі будує карʼєру за кордоном, потрапив до лікарні та показався в медичному закладі під час прийому їжі.

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У своєму Instagram чоловік Насті Каменських опублікував кілька кадрів і розповів, що трапилося.

"ОПА. Поворот сюжету. Мріяв зробити паузу — збулося: швидка, крапельниці, лікарня. Подяка лікарям — я живий!" — написав Потап російською та англійською.

Потап у лікарні Fullscreen
Потап у лікарні
Фото: Instagram @realpotap

Інших подробиць продюсер не став розкривати.

Потап у лікарні Fullscreen
Потап у лікарні
Фото: Instagram @realpotap

Певна частина підписників Потапа підтримала його на тлі новин:

  • "Будь здоровим, дорогий наш".
  • "Одужуй, бро".
  • "Легенда, живи!".
  • "Наші бажання іноді проявляються в несподіваній формі".
  • "Бережи себе".
Потап Fullscreen
Потап
Фото: Instagram @realpotap

Були й ті, хто розкритикував Потапенка за підпис російською мовою:

  • "А українською вже стало важко писати. Крапельниці заважають".
  • "Звалив, і тепер м**кальська нарівні з англійською?".
  • "Все, тепер російською?".

Де зараз Потап

Наразі продюсер переважно живе в Барселоні (Іспанія). Він говорив, що це місто стало для нього і його дружини, співачки Насті Каменських, основною базою через розвиток її іспаномовної кар'єри. Окрім Іспанії, репер інколи буває в Україні, Маямі (США), Лондоні (Англія), Дубаї (ОАЕ) та Мексиці.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, Потап здивував зізнанням про своє походження після проходження ДНК-дослідження. Виявилося, що репер не лише українець за корінням.