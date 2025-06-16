Под капельницами: Потап лежит в больнице за границей, что известно о его состоянии (фото)
Украинский рэпер Потап (Алексей Потапенко), который сейчас строит карьеру за рубежом, попал в больницу и показался в медицинском учреждении во время приема пищи.
В своем Instagram муж Насти Каменских опубликовал несколько кадров и рассказал, что случилось.
"ОПА. Поворот сюжета. Мечтал сделать паузу — сбылось: скорая, капельницы, больница. Спасибо врачам — я жив!" — написал Потап на русском и английском.
Других подробностей продюсер не стал раскрывать.
Определенная часть подписчиков Потапа поддержала его на фоне новостей:
- "Будь здоров, дорогой наш".
- "Выздоравливай, бро".
- "Легенда, живи!".
- "Наши желания иногда проявляются в неожиданной форме".
- "Береги себя".
Были и те, кто раскритиковал Потапенко за подпись на русском языке:
- "А на украинском уже стало трудно писать. Капельницы мешают".
- "Свалил, и теперь м**кальский наравне с английским?".
- "Все, теперь на русском?".
Где сейчас Потап
Сейчас продюсер преимущественно живет в Барселоне (Испания). Он говорил, что этот город стал для него и его жены, певицы Насти Каменских, основной базой из-за развития ее испаноязычной карьеры. Кроме Испании, рэпер иногда бывает в Украине, Майами (США), Лондоне (Англия), Дубае (ОАЭ) и Мексике.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Потап вспомнил, как выглядел в юности, показав архивное фото с длинными волосами.
- Похудеть на 25 килограммов Потапу удалось благодаря физическим нагрузкам.
Кроме того, Потап удивил признанием о своем происхождении после прохождения ДНК-исследования. Оказалось, что рэпер не только украинец по корням.