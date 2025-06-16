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Стиль жизни

Под капельницами: Потап лежит в больнице за границей, что известно о его состоянии (фото)

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Фото: Instagram @realpotap | Потап

Украинский рэпер Потап (Алексей Потапенко), который сейчас строит карьеру за рубежом, попал в больницу и показался в медицинском учреждении во время приема пищи.

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В своем Instagram муж Насти Каменских опубликовал несколько кадров и рассказал, что случилось.

"ОПА. Поворот сюжета. Мечтал сделать паузу — сбылось: скорая, капельницы, больница. Спасибо врачам — я жив!" — написал Потап на русском и английском.

Потап в больнице Fullscreen
Потап в больнице
Фото: Instagram @realpotap

Других подробностей продюсер не стал раскрывать.

Потап в больнице Fullscreen
Потап в больнице
Фото: Instagram @realpotap

Определенная часть подписчиков Потапа поддержала его на фоне новостей:

  • "Будь здоров, дорогой наш".
  • "Выздоравливай, бро".
  • "Легенда, живи!".
  • "Наши желания иногда проявляются в неожиданной форме".
  • "Береги себя".
Потап Fullscreen
Потап
Фото: Instagram @realpotap

Были и те, кто раскритиковал Потапенко за подпись на русском языке:

  • "А на украинском уже стало трудно писать. Капельницы мешают".
  • "Свалил, и теперь м**кальский наравне с английским?".
  • "Все, теперь на русском?".

Где сейчас Потап

Сейчас продюсер преимущественно живет в Барселоне (Испания). Он говорил, что этот город стал для него и его жены, певицы Насти Каменских, основной базой из-за развития ее испаноязычной карьеры. Кроме Испании, рэпер иногда бывает в Украине, Майами (США), Лондоне (Англия), Дубае (ОАЭ) и Мексике.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, Потап удивил признанием о своем происхождении после прохождения ДНК-исследования. Оказалось, что рэпер не только украинец по корням.