Потап похвастался похудением на 25 кг: как выглядит продюсер сейчас (фото)

Украинский рэпер Потап (Алексей Потапенко) выступил против использования препарата "Оземпик" во время похудения. Продюсер отдает предпочтение физическим нагрузкам.

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Об этом он заявил в Instagram, показав видео своей уличной тренировки.

Потап отдает предпочтение физическим нагрузкам

"Я — высокий, я — тяжелый, сегодня не мой день", — эти отмазки не работают, когда ты по-настоящему вовлечен в процесс. Начинать всегда сложно, остальным еще сложнее. Как мотивировать себя? Новые цели, стремления, мысли. Нет волшебной пилюли. "Оземпик"? За все надо платить своим здоровьем", — подчеркнул муж Насти Каменских.

Как Потап похудел на 25 кг

Рэпер заявил, что лучше худеть медленно, но уверенно каждый день.

"Похвалите себя, но начните. Я начинаю в четвертый раз с самого начала. Хвалите себя, даже когда другие ругают, вы уже впереди, вы уже бежите и это соревнование только с самим собой", — написал продюсер.

В частности, Потап показал, как сейчас выглядит.

Потап Фото: instagram.com/realpotap

Шоумен худел несколько раз, но снова и снова набирал вес. Достигнув 140 кг, он снова решил худеть. На этот раз ему удалось сбросить 25 кг. По словам Потапенко, который сейчас весит 115 кг, до идеального веса ему нужно сбросить еще 10 кг.

"Я изменился, я похудел, я готов разрывать. Я работаю — я уже минус 25 кг. Завтра, например, день без еды вообще. Только вода. До моего идеального веса еще надо минус килограммов 10. Весил 140 кг", — рассказал Потап в интервью латвийскому проекту "Все Всегда Везде".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Настя Каменских и Потап отпраздновали шестую годовщину брака, поздравив друг друга в соцсетях.

Потап выложил в соцсетях анонс нового трека в День траура 25 апреля.

Кроме того, Потап и Настя Каменских впервые за долгое время показались на совместном селфи из Майами.