С танцами и нарядными женщинами: Потап в День траура удивил дерзким анонсом

Сегодня, когда в Киеве объявлен День траура по погибшим в результате российской атаки 24 апреля, певец Потап (настоящее имя — Алексей Потапенко) выложил в соцсетях анонс нового трека очевидно развлекательного характера.

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Ролик-тизер Потап презентовал на своей странице в Instagram.

Во фрагменте будущего клипа Потап весело насвистывает и пританцовывает в компании двух женщин. Одна из них — в коротком ярком платье, другая — в свадебном наряде.

Правда, не все пользователи в восторге от такого "шоу" в День траура.

Фото: Скриншот

Напомним, сегодняшний день, 25 апреля, в Киеве объявили Днем траура из-за гибели 12 человек в результате российского ракетного удара, который был нанесен 24 апреля.

Сегодня в украинской столице завершили поисково-спасательные работы. По информации ГСЧС, около 90 человек получили ранения.

Накануне, 24 апреля, российские агрессоры нанесли массированный ракетно-дроновой удар по Украине. Сильно пострадал Киев, также под удар попали Харьков, Житомир, Павлоград, Хмельницкий.

Что касается Потапа, то он во время войны живет за границей — в частности, недавно расхваливал Барселону.