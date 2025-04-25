З танцями і нарядними жінками: Потап у День жалоби здивував зухвалим анонсом

Сьогодні, коли у Києві оголошено День жалоби за загиблими внаслідок російської атаки 24 квітня, співак Потап (справжнє ім’я – Олексій Потапенко) виклав у соцмережах анонс нового треку очевидно розважального штибу.

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Ролик-тизер Потап презентував на своїй сторінці в Instagram.

У фрагменті майбутнього кліпу Потап весело насвистує і витанцьовує в компанії двох жінок. Одна з них – у короткій яскравій сукні, інша – у весільному вбранні.

Щоправда, не всі користувачі у захваті від такого "шоу" в День жалоби.

Фото: Скриншот

Нагадаємо, сьогоднішній день, 25 квітня, у Києві оголосили Днем жалоби через загибель 12 людей внаслідок російського ракетного удару, що стався 24 квітня.

Сьогодні в українській столиці завершили пошуково-рятувальні роботи. За інформацією ДСНС, близько 90 людей зазнали поранень.

Напередодні, 24 квітня, російські агресори завдали масованого ракетно-дронового удару по Україні. Сильно постраждав Київ, також під удар потрапили Харків, Житомир, Павлоград, Хмельницький.

Щодо Потапа, то він під час війни живе за кордоном – зокрема, нещодавно розхвалював Барселону.