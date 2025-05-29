Потап похвастався схудненням на 25 кг: який вигляд має продюсер зараз (фото)

Український репер Потап (Олексій Потапенко) виступив проти використання препарату "Оземпік" під час схуднення. Продюсер надає перевагу фізичним навантаженням.

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Про це він заявив в Instagram, показавши відео свого вуличного тренування.

Потап надає перевагу фізичним навантаженням

"Я — високий, я — важкий, сьогодні не мій день", — ці відмазки не працюють, коли ти по-справжньому залучений до процесу. Починати завжди складно, іншим ще складніше. Як мотивувати себе? Нові цілі, прагнення, думки. Немає чарівної пігулки. "Оземпік"? За все треба платити своїм здоров'ям", — наголосив чоловік Насті Каменських.

Як Потап схуднув на 25 кг

Репер заявив, що краще худнути повільно, але впевнено щодня.

"Похваліть себе, але почніть. Я починаю вчетверте із самого початку. Хваліть себе, навіть коли інші лають, ви вже попереду, ви вже біжите і це змагання тільки із самим собою", — написав продюсер.

Зокрема, Потап показав, як наразі виглядає.

Потап Фото: instagram.com/realpotap

Шоумен худнув кілька разів, але знову і знову набирав вагу. Досягши 140 кг, він знову вирішив худнути. Цього разу йому вдалося скинути 25 кг. За словами Потапенка, який наразі важить 115 кг, до ідеальної ваги йому потрібно скинути ще 10 кг.

"Я змінився, я схуд, я готовий розривати. Я працюю — я вже мінус 25 кг. Завтра, наприклад, день без їжі взагалі. Тільки вода. До моєї ідеальної ваги ще треба мінус кілограмів 10. Важив 140 кг", — розповів Потап в інтерв'ю латвійському проєкту "Все Всегда Везде".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Настя Каменських і Потап відсвяткували шосту річницю шлюбу, привітавши одне одного в соцмережах.

Потап виклав у соцмережах анонс нового треку в День жалоби 25 квітня.

Крім того, Потап та Настя Каменських уперше за довгий час показалися на спільному селфі з Маямі.