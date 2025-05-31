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Стиль жизни

Потап неожиданно показался с длинными волосами (фото)

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Фото: Instagram @realpotap | Потап

Украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) вспомнил, как выглядел в юности. Сейчас муж Насти Каменских кардинально отличается от своего прошлого образа.

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Архивным кадром музыкант поделился в Instagram.

На фото молодой артист запечатлен с густой шевелюрой. Его длинные и слегка вьющиеся волосы даже доходят до плеч. Потапенко позировал в футболке, глядя прямо в камеру.

Сейчас рэпер кардинально отличается от своего прошлого образа, ведь длительное время ходит без волос на голове.

"Помню Потапа еще с волосами", — написал музыкант, который сейчас строит карьеру за пределами Украины.

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Потап в юности
Фото: Instagram @realpotap

Где сейчас Потап

Сейчас рэпер преимущественно проживает в Барселоне (Испания). Он отмечал, что этот город стал для него и его жены, певицы Насти Каменских, основной базой из-за развития ее испаноязычной карьеры. Кроме Испании, Потапенко иногда бывает в Украине, Майами (США), Лондоне (Англия), Дубае (ОАЭ) и Мексике.

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Потап давно не показывался с длинными волосами
Фото: Скриншот

Более того, Потап активно развивает новый музыкальный проект под псевдонимом Slavic Balagan и планирует тур по США.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, Потап выложил в соцсетях анонс нового трека в День траура 25 апреля.