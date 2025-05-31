Потап несподівано показався з довгим волоссям (фото)

Український репер та продюсер Потап (Олексій Потапенко) пригадав, який вигляд мав у юності. Наразі чоловік Насті Каменських кардинально відрізняється від свого минулого образу.

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Архівним кадром музикант поділився в Instagram.

На фото молодий артист зображений з густою шевелюрою. Його довге і злегка кучеряве волосся навіть доходить до плечей. Потапенко позував у футболці, дивлячись прямо в камеру.

Наразі репер кардинально відрізняється від свого минулого образу, адже тривалий час ходить без волосся на голові.

"Пам’ятаю Потапа ще з волоссям", — написав музикант, який наразі будує карʼєру за межами України.

Потап у юності Фото: Instagram @realpotap

Де зараз Потап

Наразі репер переважно проживає в Барселоні (Іспанія). Він зазначав, що це місто стало для нього і його дружини, співачки Насті Каменських, основною базою через розвиток її іспаномовної кар'єри. Окрім Іспанії, Потапенко інколи буває в Україні, Маямі (США), Лондоні (Англія), Дубаї (ОАЕ) та Мексиці.

Потап давно не показувався з довгим волоссям Фото: Скриншот

Ба більше, Потап активно розвиває новий музичний проєкт під псевдонімом Slavic Balagan та планує тур по США.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Настя Каменських і Потап відсвяткували шосту річницю шлюбу, привітавши одне одного в соцмережах.

Потап здивував зізнанням про своє походження після проходження ДНК-дослідження. Виявилося, що музикант не лише українець за корінням.

Крім того, Потап виклав у соцмережах анонс нового треку в День жалоби 25 квітня.