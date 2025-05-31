Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Потап несподівано показався з довгим волоссям (фото)

Потап, Потап з довгим волоссям, Потап настя каменських, де зараз потап, славік балаган, що сталося з потапом
Фото: Instagram @realpotap | Потап

Український репер та продюсер Потап (Олексій Потапенко) пригадав, який вигляд мав у юності. Наразі чоловік Насті Каменських кардинально відрізняється від свого минулого образу.

Related video

Архівним кадром музикант поділився в Instagram.

На фото молодий артист зображений з густою шевелюрою. Його довге і злегка кучеряве волосся навіть доходить до плечей. Потапенко позував у футболці, дивлячись прямо в камеру.

Наразі репер кардинально відрізняється від свого минулого образу, адже тривалий час ходить без волосся на голові.

"Пам’ятаю Потапа ще з волоссям", — написав музикант, який наразі будує карʼєру за межами України.

Потап у юності Fullscreen
Потап у юності
Фото: Instagram @realpotap

Де зараз Потап

Наразі репер переважно проживає в Барселоні (Іспанія). Він зазначав, що це місто стало для нього і його дружини, співачки Насті Каменських, основною базою через розвиток її іспаномовної кар'єри. Окрім Іспанії, Потапенко інколи буває в Україні, Маямі (США), Лондоні (Англія), Дубаї (ОАЕ) та Мексиці.

потап Fullscreen
Потап давно не показувався з довгим волоссям
Фото: Скриншот

Ба більше, Потап активно розвиває новий музичний проєкт під псевдонімом Slavic Balagan та планує тур по США.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Крім того, Потап виклав у соцмережах анонс нового треку в День жалоби 25 квітня.