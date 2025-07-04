Тина Кароль "наехала" на Потапа, который снял на нее странную пародию (видео)

Украинская певица Тина Кароль резко прокомментировала решение Потапа использовать ее лицо в новом клипе, который создан с помощью ИИ.

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Кароль опубликовала в своем Telegram-канале публичный ответ рэперу.

"Когда у артиста заканчиваются идеи — он начинает паразитировать на чужих лицах. Когда клип не имеет смысла — в него вставляют сгенерированную ложь. Это не творчество, а пустота, замаскированная под провокацию. Использовать образы, искажать их, чтобы заманить внимание туда, где уже давно нет смысла, — это не жест художника, а акт отчаяния. Это не диалог с культурой. Это имитация энергии изнутри абсолютного вакуума. Дешевое бродяжничество в тенях тех, кем ты никогда не стал", — написала Тина.

Тина Кароль обратилась к Потапу Фото: скриншот

Более того, артистка добавила, что Потапенко давно не в контексте жизни украинцев, ведь в основном живет за границей во время полномасштабной войны, а именно в Испании.

"Пока Киев держится, живет в несправедливой реальности, где-то существует тот, кто выдавая свой фальшивый образ за нашу жизнь, к которой он уже давно не имеет никакого отношения. Adios Amigo (прощай, друг, — Ред.)", — иронично написала звезда сцены, в конце использовав испанский язык.

Что сделал Потап

Рэпер и продюсер накануне опубликовал сгенерированный клип, в котором использовал лицо Тины Кароль и Светланы Лободы на теле опоссумов. Судя по всему, без согласия певиц. Более того, в видео они якобы дрались.

Муж Насти Каменских развивает свою карьеру за рубежом под новым сценическим псевдонимом Slavic Balagan, сосредоточившись на славянской аудитории.

Пока публичной реакции Светланы Лободы на видео с использованием ее лица нет.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Павел Зибров прокомментировал слухи о том, что Потап и Олег Винник пытаются вернуться в украинский шоу-бизнес после жизни за границей во время войны.

Потап признался, что его разговор с российским журналистом Юрием Дудем значительно повысил интерес к его творчеству.

Кроме того, Потап вспомнил, как выглядел в юности, показав архивное фото с длинными волосами.