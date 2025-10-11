Поддержите нас UA
"Наделала теща голубцов": блогер снял забавную пародию на хит Виталия Козловского

блогер снял пародию на песню козловского
YARKIY снял пародию на "Пинаколада" | Фото: TikTok

Популярная песня Виталия Козловского зазвучала в новой версии, которую создал молодой тиктокер. В этом варианте трек получил совсем другую атмосферу, и некоторым из зрителей понравился больше, чем оригинал.

Украинский блогер YARKIY представил забавную пародию на популярную песню Козловского "Пинаколада". В своем варианте он переосмыслил романтический трек в бытовом стиле — вместо любви и экзотики в видео появились теща, голубцы и домашний самогон. Автор контента опубликовал пародию на своей странице в TikTok.

В пародии звучит текст:

"Наделала теща голубцов, чтобы родненький зять вкусненько поел... А я спрашиваю у чата GPT, что налить мне теще дорогой... А он пишет: ты скорее сделай ей этот напиток — пинаколада!"

Припев композиции тоже имеет юмористический рецепт:

"Пинаколада — надо белый ром, а если нет, то мешай самогон с кокосовым молоком..."

Видео уже собрало более 200 тысяч просмотров и более 4 тысяч лайков.

В то же время на YouTube блогер опубликовал сокращенную версию:

Реакции людей

Поклонники в комментариях отметили креатив YARKIY и его умение сочетать юмор с музыкальными трендами.

  • "Козловский нервно курит";
  • "Поёт лучше Козловского";
  • "Очень хорошая песня";
  • "Придется загружать этот хит на свадьбу";
  • "Виталику еще далеко до вас".

