Потап показав нове дивне відео від ШІ: цього разу з Поляковою та Могилевською

У коментарях припустили, що всі ці витівки доведуть Потапа до суду. Раніше співак та продюсер вже використав обличчя Тіни Кароль та Світлани Лободи.

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Український продюсер і репер Потап, справжнє ім'я якого Олексій Потапенко, опублікував чергове відео, згенероване штучним інтелектом. Цього разу він використав обличчя Олі Полякової та Наталії Могилевської. Відео з'явилось в його Instagram.

Новий ролик Потапа

У ролику Полякова стоїть у купальнику і короні в басейні, а Могилевська протирає сидіння унітаза, в якому видніється фото Влада Ями.

"Славік спостерігає. ШІ ніколи не моргає", - підписав Потап відео в Instagram, маючи на увазі своє нове творче альтер его - Славіка Балагана.

Ролик розкритикували в коментарях: "Соромно. А я так раніше обожнювала вашу творчість. Прикро бачити, до чого дійшла людина, якою я більшу частину життя захоплювалася", "Він, схоже, хоче, щоб на нього подали до суду", "Оце так попаяло", "Я думаю, Могилевська і Полякова не оцінять".

Дехто залишив позитивні відгуки, написавши, що роликі виходять смішні: "З кожним разом все більше викриттів зірок".

Нагадаємо, українська співачка Тіна Кароль різко прокоментувала рішення Потапа використати її обличчя в новому кліпі, який створений за допомогою ШІ. Кароль заявила, що коли в "артиста закінчуються ідеї — він починає паразитувати на чужих обличчях".

Також Фокус писав, де нині живе Потап. В Іспанії кілька місяців тому відкрили офіс компанії Mozgi Group, яку Потап перейменував на Mozgi International.

Також Потап дав тригодинне інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю. Тоді продюсер розповів, де перебував коли Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну.