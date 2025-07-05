Потап показал новое странное видео от ИИ: на этот раз с Поляковой и Могилевской

В комментариях предположили, что все эти выходки доведут Потапа до суда. Ранее певец и продюсер уже использовал лицо Тины Кароль и Светланы Лободы.

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Украинский продюсер и рэпер Потап, настоящее имя которого Алексей Потапенко, опубликовал очередное видео, сгенерированное искусственным интеллектом. На этот раз он использовал лица Оли Поляковой и Натальи Могилевской. Видео появилось в его Instagram.

Новый ролик Потапа

В ролике Полякова стоит в купальнике и короне в бассейне, а Могилевская протирает сиденье унитаза, в котором виднеется фото Влада Ямы.

"Славик наблюдает. ИИ никогда не моргает", — подписал Потап видео в Instagram, имея в виду свое новое творческое альтер эго — Славика Балагана.

Ролик раскритиковали в комментариях: "Стыдно. А я так раньше обожала ваше творчество. Обидно видеть, до чего дошел человек, которым я большую часть жизни восхищалась", "Он, похоже, хочет, чтобы на него подали в суд", "Вот так попаяло", "Я думаю, Могилевская и Полякова не оценят".

Некоторые оставили положительные отзывы, написав, что ролики получаются смешные: "С каждым разом все больше разоблачений звезд".

Напомним, украинская певица Тина Кароль резко прокомментировала решение Потапа использовать ее лицо в новом клипе, который создан с помощью ИИ. Кароль заявила, что когда у "артиста заканчиваются идеи — он начинает паразитировать на чужих лицах".

Также Фокус писал, где сейчас живет Потап. В Испании несколько месяцев назад открыли офис компании Mozgi Group, которую Потап переименовал в Mozgi International.

Также Потап дал трехчасовое интервью российскому журналисту Юрию Дудю. Тогда продюсер рассказал, где находился когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.