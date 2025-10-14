Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Стиль жизни

"Гадко и некрасиво": пародист Оли Поляковой возмутил зрителей своим поведением (видео)

оля полякова кукла пародия
Выступление артиста в костюме Поляковой | Фото: Instagram

В социальных сетях активно обсуждают выступление актера из Белгород-Днестровского, который во время шоу с командой перевоплощается в известных украинских звезд. Одним из их сценических образов стала Оля Полякова.

Related video

На видео видно, как артист выступает в наряде, похожем на сценический костюм певицы. Ролик пародист Юрий опубликовал на своей странице в Instagram.

Люди возмущены пародистом Поляковой

Поведение артиста признано пользователями слишком вульгарным, что вызвало волну негативных реакций:

  • "Отвратительно и некрасиво!";
  • "Какой ужас!";
  • "Это уровень дна";
  • "Фу, насколько это отвратительно";
  • "Это слишком, мужчине неудобно";
  • "Это очень некрасиво и неэстетично".

Пока сама Оля Полякова публично ситуацию не комментировала.

Отметим, что из видео не совсем понятно, это мужчина в костюме Поляковой или женщина. Однако на странице Юрия есть и другие пародии, в частности на Верку Сердючку, Александра Усика, Майкла Джексона. Некоторые из этих пародий он создает с командой.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

  • Украинский продюсер и рэпер Потап, настоящее имя которого Алексей Потапенко, опубликовал видео, сгенерированное искусственным интеллектом. Он использовал лица Оли Поляковой и Натальи Могилевской.
  • Блогер снял забавную пародию на хит Виталия Козловского. Популярная песня певца зазвучала в новой версии, которую создал молодой тиктокер. В этом варианте трек получил совсем другую атмосферу, и некоторым из зрителей понравился больше, чем оригинал.

Кроме того, проводник "Укрзализныци" высмеял блогера, который обрадовался выезду из Украины.