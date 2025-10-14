"Гадко и некрасиво": пародист Оли Поляковой возмутил зрителей своим поведением (видео)

В социальных сетях активно обсуждают выступление актера из Белгород-Днестровского, который во время шоу с командой перевоплощается в известных украинских звезд. Одним из их сценических образов стала Оля Полякова.

На видео видно, как артист выступает в наряде, похожем на сценический костюм певицы. Ролик пародист Юрий опубликовал на своей странице в Instagram.

Люди возмущены пародистом Поляковой

Поведение артиста признано пользователями слишком вульгарным, что вызвало волну негативных реакций:

"Отвратительно и некрасиво!";

"Какой ужас!";

"Это уровень дна";

"Фу, насколько это отвратительно";

"Это слишком, мужчине неудобно";

"Это очень некрасиво и неэстетично".

Пока сама Оля Полякова публично ситуацию не комментировала.

Отметим, что из видео не совсем понятно, это мужчина в костюме Поляковой или женщина. Однако на странице Юрия есть и другие пародии, в частности на Верку Сердючку, Александра Усика, Майкла Джексона. Некоторые из этих пародий он создает с командой.

