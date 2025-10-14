"Гадко и некрасиво": пародист Оли Поляковой возмутил зрителей своим поведением (видео)
В социальных сетях активно обсуждают выступление актера из Белгород-Днестровского, который во время шоу с командой перевоплощается в известных украинских звезд. Одним из их сценических образов стала Оля Полякова.
На видео видно, как артист выступает в наряде, похожем на сценический костюм певицы. Ролик пародист Юрий опубликовал на своей странице в Instagram.
Люди возмущены пародистом Поляковой
Поведение артиста признано пользователями слишком вульгарным, что вызвало волну негативных реакций:
- "Отвратительно и некрасиво!";
- "Какой ужас!";
- "Это уровень дна";
- "Фу, насколько это отвратительно";
- "Это слишком, мужчине неудобно";
- "Это очень некрасиво и неэстетично".
Пока сама Оля Полякова публично ситуацию не комментировала.
Отметим, что из видео не совсем понятно, это мужчина в костюме Поляковой или женщина. Однако на странице Юрия есть и другие пародии, в частности на Верку Сердючку, Александра Усика, Майкла Джексона. Некоторые из этих пародий он создает с командой.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Украинский продюсер и рэпер Потап, настоящее имя которого Алексей Потапенко, опубликовал видео, сгенерированное искусственным интеллектом. Он использовал лица Оли Поляковой и Натальи Могилевской.
- Блогер снял забавную пародию на хит Виталия Козловского. Популярная песня певца зазвучала в новой версии, которую создал молодой тиктокер. В этом варианте трек получил совсем другую атмосферу, и некоторым из зрителей понравился больше, чем оригинал.
Кроме того, проводник "Укрзализныци" высмеял блогера, который обрадовался выезду из Украины.