У лікарні під крапельницями: Полякова розказала, що з нею сталося (фото)
Українська співачка Оля Полякова потрапила в лікарню перед своїм концертом у Чернівцях. Виконавиця зізналася, що вчергове її "підкосив" коронавірус.
Полякова завжди співає наживо, тому береже голосові звʼязки. В Instagram вона розповіла, що саме робила в лікарні.
"Що зі мною сталося? Я перехворіла ковідом ще одним. Це, мабуть, вже пʼятий чи шостий в мене був. На початку літа. Він дав мені ускладнення на голосові звʼязки. І оце я їх, як то кажуть, реанімую. Щоб звучати для вас прекрасно", — розповіла зірка сцени.
Артистка наголосила, що ніколи не співає "під плюс".
"Я б, може, і співала, але я під фонограму не попадаю", — пожартувала Полякова.
У лікарні їй давали мед та легкі страви.
Раніше співачка показала, як медична працівниця робить різноманітні маніпуляції з її горлом. Серед них була довга трубка, яку Полякова мала занурити собі до рота та електричні давачі, прикріплені до шиї знаменитості.
Виконавиця зізналася, що трубка була досить гарячою, а електроди ледве не вдарили її струмом.
"Зараз будуть струмом бити мої зв’язки. Все добре… Врубайте!" — пожартувала вона.
