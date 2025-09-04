У лікарні під крапельницями: Полякова розказала, що з нею сталося (фото)

Українська співачка Оля Полякова потрапила в лікарню перед своїм концертом у Чернівцях. Виконавиця зізналася, що вчергове її "підкосив" коронавірус.

Полякова завжди співає наживо, тому береже голосові звʼязки. В Instagram вона розповіла, що саме робила в лікарні.

"Що зі мною сталося? Я перехворіла ковідом ще одним. Це, мабуть, вже пʼятий чи шостий в мене був. На початку літа. Він дав мені ускладнення на голосові звʼязки. І оце я їх, як то кажуть, реанімую. Щоб звучати для вас прекрасно", — розповіла зірка сцени.

Артистка наголосила, що ніколи не співає "під плюс".

"Я б, може, і співала, але я під фонограму не попадаю", — пожартувала Полякова.

Оля Полякова розповіла, що з нею сталося Фото: Instagram polyakovamusic

У лікарні їй давали мед та легкі страви.

Оля Полякова потрапила в лікарню Фото: Instagram polyakovamusic

Раніше співачка показала, як медична працівниця робить різноманітні маніпуляції з її горлом. Серед них була довга трубка, яку Полякова мала занурити собі до рота та електричні давачі, прикріплені до шиї знаменитості.

Виконавиця зізналася, що трубка була досить гарячою, а електроди ледве не вдарили її струмом.

Оля Полякова в лікарні Фото: Instagram polyakovamusic

"Зараз будуть струмом бити мої зв’язки. Все добре… Врубайте!" — пожартувала вона.

